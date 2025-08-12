Ο ΠΑΟΚ πήρε θέση, σχετικά με την «υπόθεση Χρήστος Ζαφείρης», τι αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς.

Ο ΠΑΟΚ έχει στο «μπλοκάκι» του τον Χρήστο Ζαφείρη. Οι Θεσσαλονικείς θέλουν να πυροδοτήσουν μία «βόμβα» και να εντάξουν στο δυναμικό τους τον Έλληνα μέσο.

Το ίδιο επιθυμεί και ο 22χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει «ασκήσει» ασφυκτικό «πρέσινγκ» στη Σλάβια Πράγας.

Θρύλος της Τσεχίας συμβουλεύει τον Ζαφείρη να βάλει τον ΠΑΟΚ στον… πάγο! Η ατάκα-προτροπή του Βλάντιμιρ Σμίτσερ, θρύλου της εθνικής Τσεχίας και της Σλάβια Πράγας, προς τον Χρήστο Ζαφείρη, με αφορμή τις «κρούσεις» του ΠΑΟΚ.

Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο ομάδων είναι σε πολύ καλό δρόμο, ωστόσο, όπως μεταδίδει ο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει deal.

«Ό,τι κυκλοφορεί σήμερα περί δήθεν συμφωνίας και κλειδωμένου deal, είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα», είναι τα όσα αναφέρει ο «Δικέφαλος του Βορρά».

Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου είναι σε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τη Σλάβια Πράγας, ώστε να αποσπάσει το τελικό «ναι».

Ο ποδοσφαιριστής θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στη Θεσσαλονίκη και ήταν ξεκάθαρος στους ανθρώπους της Σλάβια Πράγας.

Την ίδια ώρα, υπάρχει προφορική συμφωνία ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Χρήστο Ζαφείρη, για συμβόλαιο τεσσάρων ετών, με συνολικές αποδοχές που θα «ξεπερνάει» τα 6.000.000 ευρώ.

Για την ιστορία, η Σλάβια Πράγας αγόρασε τον νεαρό χαφ έναντι 2.600.000 ευρώ τον Γενάρη του 2023, από τη Xάουγκεσουντ. Από τότε μετράει 104 ματς με 13 γκολ και 12 ασίστ, με τη φανέλα των Τσέχων.

Μάλιστα, πρόσφατα έβαλε την υπογραφή του σε συμφωνία, για τα επόμενα τρία χρόνια. Δηλαδή, μέχρι το καλοκαίρι του 2028.