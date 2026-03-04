Τι ανέφερε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, μετά το ματς απέναντι στην Κηφισιά, και πριν το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο ΠΑΟΚ «λύγισε» την Κηφισιά, πιο δύσκολα απ’ ό,τι δείχνει το 4-1 (04/03) ως τελικό σκορ της αναμέτρησης. «Άνοιξε» το σκορ χάρις την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γερεμέγεφ στο 32′, αλλά ισοφαρίστηκε στο 61′, μετά από εκτέλεση φάουλ του Ρουκουνάκη. Ο ΠΑΟΚ ξαναπήρε το προβάδισμα μετά από νέα εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γερεμέγεφ (72ο), προτού οι Μπάμπα (88′) και Κωνσταντέλιας (90+2′), διαμορφώσουν το τελικό αποτέλεσμα.

Μιλώντας στην κάμερα της COSMOTE TV, μετά το ματς, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, σχολίασε την εικόνα της ομάδας του, αλλά και τα δύο πέναλτι που κέρδισαν οι παίκτες του και «σήκωσαν» αντιδράσεις από τους γηπεδούχους.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, στην κάμερα της COSMOTE TV:

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά, είναι μια επιθετική ομάδα που πιέζει πολύ και έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Σε αυτά τα παιχνίδια, μία λεπτομέρεια κάνει την διαφορά. Υπήρξαν αρκετές μονομαχίες, δεν είχαμε καθαρές ευκαιρίες. Σκοράραμε δύο γκολ από καθαρά πέναλτι, από λάθη των αμυντικών τους.

Όπως και το δικό μας γκολ προέρχεται από στημένη φάση. Μετά το 1-2, βρήκαμε χώρους για να σκοράρουμε τα υπόλοιπα γκολ. Ήταν ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα ατομικά λάθη και στον τρόπο με τον οποίο τα εκμεταλλεύτηκε η κάθε ομάδα».