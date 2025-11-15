Ο Χρήστος Μουζακίτης συνεχίζει να «λάμπει», φτάνοντας στην κατάκτηση του Golden Boy Web 2025! Οι ψήφοι που συγκέντρωσε στην ψηφοφορία της Tuttosport και ο ποδοσφαιριστής που διαδέχθηκε.

Ο Χρήστος Μουζακίτης έγραψε ιστορία και έφτασε σε ακόμα ένα σπουδαίο επίτευγμα!

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού έγινε ο πρώτος Έλληνας, που κερδίζει το βραβείο Golden Boy Web, στην online ψηφοφορία που διεξάγεται από την Tuttosport!

Στους τέσσερις γύρους, κατά τους οποίους ψήφιζαν οι ποδοσφαιρόφιλοι, ο Μουζακίτης ήταν σταθερά στις πρώτες θέσεις της κούρσας και από πολύ νωρίς, είχε εξελιχθεί σε φαβορί για την κατάκτηση του βραβείου.

Έτσι, μετά το Youth League το 2024, αλλά και την κατάκτηση του εγχώριου νταμπλ με τους Πειραιώτες το 2025, προσέθεσε ακόμα μία διάκριση στο βιογραφικό του.

Στην online ψηφοφορία της γνωστής ιταλικής εφημερίδας, ο Χρήστος Μουζακίτης συγκέντρωσε συνολικά κοντά στις 473.000 ψήφους. Αξίζει να σημειωθεί πως στο διάστημα που «έτρεχε» η ψηφοφορία, συμμετείχαν πάνω από ένα εκατομμύρια φίλαθλοι!

Ο διεθνής χαφ άφησε πίσω του τον Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους, οποίος δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τις 386.000 ψήφους.

Μάλιστα, ο ταλαντούχος Τούρκος εξτρέμ ήταν εκείνος που είχε αναδειχθεί ως ο κορυφαίος στην αντίστοιχη ψηφοφορία του 2024, κατακτώντας το Golden Boy Web.

Πλέον, ο Μουζακίτης ετοιμάζεται για τα επόμενα. Όμως, δίχως καμία αμφιβολία, λίγες εβδομάδες πριν συμπληρώσει τα 19 του χρόνια, θα πρέπει να είναι περήφανος για όσα έχει πετύχει.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Ο Χρήστος Μουζακίτης είναι ο μεγάλος νικητής στη διεθνή ψηφοφορία της ιταλικής εφημερίδας Tuttosport για την ανάδειξη του European Golden Boy Web 2025!

Σε ηλικία 18 ετών και 10 μηνών, ο χαφ του Ολυμπιακού κατακτά το βραβείο, καθώς ήταν πρώτος στις προτιμήσεις του κόσμου για τον καλύτερο, πιο ταλαντούχο και πιο αγαπητό ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών που αγωνίζεται σε ευρωπαϊκή ομάδα!

Ένας διαγωνισμός που διήρκησε πέντε μήνες, διάστημα κατά το οποίο περισσότεροι από ένα εκατ. φίλαθλοι ψήφισαν και έφεραν τον ποδοσφαιριστή του Θρύλου στην κορυφή της Ευρώπης, μπροστά από σπουδαία ονόματα του ποδοσφαίρου. Σε κάθε έναν από τους τέσσερις γύρους της ψηφοφορίας, ο διεθνής μέσος ήταν πρώτος και… δεν κοίταξε ποτέ πίσω.

Ένα παιδί από τα «σπλάχνα» του Ολυμπιακού στον ευρωπαϊκό… θρόνο, διαδεχόμενο τον περσινό νικητή Kenan Yıldız της Juventus! Ο Μουζακίτης προσθέτει το όνομά του στη λίστα όπου υπάρχουν ήδη τα oνόματα άλλων σπουδαίων παικτών, των προηγούμενων νικητών: Jude Bellingham (2023), Nicola Zalewski (2022), Karim Adeyemi (2021), Ansu Fati (2020), Mattéo Guendouzi (2019) και Justin Kluivert (2018).

Πρωταθλητής Ευρώπης με τους Νέους του Ολυμπιακού το 2023-2024, νταμπλούχος με την πρώτη ομάδα και κορυφαίος νέος ποδοσφαιριστής στη σεζόν – ορόσημο 2024-2025. Και τώρα ευρωπαϊκή κορυφή για το νέο «Golden Boy Web»!

Χρήστο, συγχαρητήρια! Η «ερυθρόλευκη» οικογένεια είναι υπερήφανη».