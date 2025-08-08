Ο Σταύρος Πνευμονίδης «κέρδισε» ξανά τις εντυπώσεις, σκοράροντας με υπέροχο τρόπο στη φιλική αναμέτρηση Ολυμπιακός – Αλ Τααβούν.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε νικηφόρα τις φιλικές αναμετρήσεις του και ο Σταύρος Πνευμονίδης συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του!

Ο νεαρός εξτρέμ «άνοιξε» το σκορ με υπέροχο γυριστό στο 10ο λεπτό, μετά από σέντρα του Ροντινέι. Μάλιστα, στο 47′ άγγιξε και το δεύτερο γκολ, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι. Ο Στρεφέτσα, όμως, ήταν στη σωστή θέση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Ο Ολυμπιακός είχε τον πλήρη έλεγχο του ματς και η αντίπαλός του, Αλ Τααβούν, κατάφερε απλώς να μειώσει στο 51ο λεπτό, με σουτ του Μαρτίνεζ.

Επόμενο φιλικό για τον Ολυμπιακό, μετά τις πέντε νίκες στα έξι που έχει δώσει έως τώρα, απέναντι στην Ουνιόν στο Βερολίνο, το Σάββατο (09/08, 16:30).

Δείτε το γκολ που πέτυχε ο Σταύρος Πνευμονίδης και το 2-0 από τον Στρεφέτσα: