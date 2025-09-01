Ο Φώτης Ιωαννίδης αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του και ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε την τελευταία του ομιλία στα αποδυτήρια.

Ο Φώτης Ιωαννίδης είναι πλέον επίσημα παίκτης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, αφού υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με την πορτογαλική ομάδα.

Ο 25χρονος διεθνής επιθετικός αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό, όπου αγωνίστηκε για πέντε χρόνια, αφήνοντας πίσω του σημαντική προσφορά στην ομάδα.

Σε ένα συναισθηματικό αποχαιρετιστήριο μήνυμα στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, ο Ιωαννίδης εξέφρασε τη δυσκολία του να φύγει, αλλά και την πίστη του στις δυνατότητες της ομάδας να κατακτήσει τον πολυπόθητο στόχο του πρωταθλήματος.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός μοιράστηκε στιγμιότυπα από αυτήν τη στιγμή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Ιωαννίδης:

«Παιδιά, πιθανότατα αύριο θα ταξιδέψω στην Πορτογαλία. Είναι δύσκολο για μένα να πω κάποια πράγματα, γιατί είμαι περίπου 5 χρόνια εδώ.

Υπήρξαν πολλές σπουδαίες στιγμές, κάποιες κακές στιγμές, αλλά εδώ μέσα γνώρισα πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές, έκανα καλούς φίλους. Γνώρισα εξαιρετικούς ανθρώπους.

Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, επειδή ειλικρινά με βοηθήσατε, μέσα στην καθημερινή ρουτίνα μου και σε κάθε στιγμή, είτε σε καλές είτε σε άσχημες, ήσασταν εκεί. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο για μένα να πω αντίο, όμως γνωρίζω ότι θα κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε μέχρι το τέλος.

Θα πετύχετε τους στόχους σας, θα πάρετε επιτέλους το Πρωτάθλημα για την ομάδα μας και σας εύχομαι τα καλύτερα. Σας ευχαριστώ όλους και καλή τύχη παιδιά».