Ο Μεντιλίμπαρ, όπως και στο αντίστοιχο διάστημα της περασμένης περιόδου, εμπιστεύεται σταθερά έναν ποδοσφαιριστή.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εμπιστεύεται με «κλειστά» μάτια τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί και ποιος θα μπορούσε να τον αδικήσει;

Ο Μαροκινός επιθετικός είναι για άλλη μια φορά κομβικότατος για τον Ολυμπιακό. Φυσικά, είναι ο πρώτος των Πειραιωτών, έχοντας πετύχει 15 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Μέχρι στιγμής, έχει 12 για την Stoiximan Super League, 2 στο Champions League και άλλο ένα στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Ωστόσο, με αφορμή και τη διακοπή για τις γιορτές των Χριστουγέννων, αξίζει να σταθούμε σε ένα ιδιαίτερο στατιστικό, το οποίο είχε επαναληφθεί και πέρυσι, ακριβώς την ίδια περίοδο!

Ωστόσο, με αφορμή και τη διακοπή για τις γιορτές των Χριστουγέννων, αξίζει να σταθούμε σε ένα ιδιαίτερο στατιστικό, το οποίο είχε επαναληφθεί και πέρυσι, ακριβώς την ίδια περίοδο!

Ο Ελ Κααμπί αποτελεί τον ποδοσφαιριστή που ο Μεντιλίμπαρ έχει «χρησιμοποιήσει» περισσότερο από κάθε άλλον, μέχρι στιγμής στη φετινή σεζόν.

Ο Μαροκινός «killer» έχει αγωνιστεί, έως τώρα, με τη φανέλα του Ολυμπιακού, σε 22 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Ακόμα και με την απουσία του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, δεν κατάφερε να τον ξεπεράσει κάποιος συμπαίκτης.

Στη δεύτερη θέση της συγκεκριμένης λίστας ακολουθεί ο Τσικίνιο, που έχει 21 συμμετοχές, ενώ από 20 μετρούν οι Μουζακίτης, Έσε και Τζολάκης.

Ακριβώς το ίδιο φαινόμενο, λοιπόν, είχε παρατηρηθεί και στη διακοπή των Χριστουγέννων, την περασμένη σεζόν. Εκείνη την περίοδο, ο Ελ Κααμπί είχε προλάβει να πατήσει στο χορτάρι ήδη σε 24 αναμετρήσεις, σε όλες τις διοργανώσεις.

Επομένως, η «σταθερά» του Βάσκου παρέμεινε αμετάβλητη, για δεύτερη διαδοχική χρονιά και αυτή, εντοπίζεται στο πρόσωπο του 32χρονου Μαροκινού.