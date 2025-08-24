Ο Ρενάτο Σάντσες στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού, έκανε γνωστό το χρονικό διάστημα, που θα χρειαστεί, ώστε να είναι 100% έτοιμος!

Το «μπαμ» έσκασε και ο Ρενάτο Σάντσες είναι και με τη… βούλα παίκτης του Παναθηναϊκού.

Ο Πορτογάλος μέσος, μετά από τις «περιπέτειές» του σε Μπενφίκα, Μπάγερν, Σουόνσι, Λιλ και Παρί Σεν Ζερμέν αποφάσισε να έρθει στα μέρη μας, με τη μορφή δανεισμού.

Στις πρώτες του δηλώσεις, στο κανάλι του Παναθηναϊκού στο YouTube έδωσε μερικές ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Αρχικά, ξεκαθάρισε πως ο ίδιος «πήρε» προσωπική πρωτοβουλία, ώστε να έρθει γίνει «πράσινος», καθώς ήθελε να συνεργαστεί ξανά με τον Ρουί Βιτόρια.

Την ίδια ώρα, «αποκάλυψε» και το χρονικό διάστημα, που θα χρειαστεί, ώστε να είναι πλήρως έτοιμος για να βοηθήσει τη νέα του ομάδα.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Ρενάτο Σάντσες:

«Πήρα προσωπικά την πρωτοβουλία να έρθω. Είμαι χαρούμενος που θα φοράω αυτή τη φανέλα… Το πιο σημαντικό είναι να εκπροσωπείς τον σύλλογο και τα χρώματά του με τον καλύτερο τρόπο. Ο στόχος κάθε παίκτη είναι κάθε φορά να εκπροσωπεί τα χρώματα που φορά.



Είναι μεγάλος σύλλογος στην Ελλάδα, το γνωρίζει όλος ο κόσμος. Δεν ήταν δύσκολο να τον επιλέξω. Μάχεται για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Δεν είχα αμφιβολίες. Ο προπονητής αποτέλεσε κλειδί και ο σύλλογος έκανε προσπάθεια και το ίδιο το πρότζεκτ ήταν κίνητρο για να έρθω στον Παναθηναϊκό.

Στη ζωή συμβαίνουν διάφορα. Ήταν ο πρώτος μου προπονητής ο Ρουί Βιτόρια. Θα είναι πάλι μια καλή συγκυρία. Θα συνεννοηθούμε καλά. Είχαμε και φιλική σχέση και κερδίσαμε τίτλους. Θα προσπαθήσουμε να ξαναζήσουμε τις καλές εμπειρίες.



Μίλησα περισσότερο με τον προπονητή, με άλλους ποδοσφαιριστές που δεν έχουν παίξει βέβαια στην ομάδα, αλλά είχαν αγωνιστεί στην Ελλάδα και μου είπαν όμορφα πράγματα για τη χώρα και την Αθήνα…



Είμαι σε καλή κατάσταση. Δεν έχω κάνει προετοιμασία σε σύγκριση με άλλους παίκτες που ξεκίνησαν 1-2 μήνες νωρίτερα, αλλά αισθάνομαι καλά. Θα χρειαστώ 2-3 εβδομάδες για να είμαι πλήρως έτοιμος και στην καλύτερή μου φόρμα.



Έχει το DNA του νικητή ο Παναθηναϊκός».