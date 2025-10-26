Η πιθανή αρχική ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, στο ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ράφα Μπενίτεθ κάνει ντεμπούτο στο Παναθηναϊκός-Αστέρας Τρίπολης (26/10, 17:30) και για την αρχική του ενδεκάδα, κάποιοι έχουν προβάδισμα.

Όπως είναι γνωστό, ο Ισπανός προπονητής, στο πρώτο του ματς στην Ελλάδα, δεν μπορεί να υπολογίζει στον Τάσο Μπακασέτα.

Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας υπέστη θλάση πρώτου βαθμού και για τις επόμενες 15 ημέρες, θα παραμείνει εκτός δράσης.

Ο Βισέντε Ταμπόρδα, μοιάζει να έχει το προβάδισμα για την θέση πίσω από τον επιθετικό, απέναντι στο σύνολο του Κρις Κόλμαν.

Όσον αφορά στις υπόλοιπες επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την αρχική ενδεκάδα στο Παναθηναϊκός-Αστέρας Τρίπολης, ο Ντραγκόφσκι θα είναι κάτω από τα δοκάρια.

Καλάμπρια και Κυριακόπουλος θα πάρουν θέση στα άκρα της άμυνας, ενώ οι Ίνγκασον και Τουμπά θα σχηματίσουν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο.

Στα χαφ, οι Τσέριν και Τσιριβέγια θα αγωνιστούν πίσω από τον Ταμπόρδα, ενώ οι Τετέ και Τζούρισιτς θα πάρουν θέση στα άκρα της επίθεσης. Κεντρικός επιθετικός θα είναι ο Κάρολ Σφιντέρσκι.

Ο Παναθηναϊκός, μετά από έξι αγωνιστικές (εκκρεμεί το ματς με τον ΟΦΗ), έχει 9 βαθμούς και απέχει οκτώ από την κορυφή και τον ΠΑΟΚ, που έχει παίξει ένα ματς περισσότερο.