Νέα δεδομένα από την Ιταλία, σε ό,τι αφορά τον Αλεσάντρο Βολιάκο, που έχει «συνδεθεί» με τον ΠΑΟΚ.

Το όνομα του Αλεσάντρο Βολιάκο συνεχίζει να «παίζει» στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.

Από την Ιταλία αναφέρουν ολοένα και περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την περίπτωση του 26χρονου ποδοσφαιριστή.

«Πρόταση για τον Βολιάκο από τον ΠΑΟΚ» Σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο ΠΑΟΚ κατέθεσε προσφορά στην Τζένοα για τον Αλεσάντρο Βολιάκο.

Πριν από λίγες ώρες, αρκετά δημοσιεύματα έκαναν λόγο για πρόταση από την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Ωστόσο, στο «κόλπο» για την απόκτησή του υπήρχαν η Κάλιαρι και η Πίζα. Παρ’ όλα αυτά, όπως αναφέρει η «La Repubblica», οι επαφές τους με την Τζένοα έχουν «παγώσει».

Επομένως, ο ΠΑΟΚ παραμένει μία πιθανή λύση για την παραχώρηση του Αλεσάντρο Βολιάκο. Όμως, όπως τονίζει το ίδιο δημοσίευμα ο παίκτης δεν… βλέπει με καλό μάτι τη «μετακόμισή» του, καθώς θα ήθελε να παραμείνει στη Serie A.

Το μόνο που μένει να φανεί είναι το πόσο ισχύει το εν λόγω δημοσίευμα, που μεταφέρει αρκετά ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τον Ιταλό ποδοσφαιριστή.

Για την ιστορία, ο Αλεσάντρο Βολιάκο την περασμένη σεζόν ήταν στην Πάρμα με τη μορφή δανεισμού. Πρόλαβε να παίξει σε 24 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις, μετρώντας δύο γκολ. Αυτή τη στιγμή η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 2.800.000, βάσεις Transfermarkt.

Αναλυτικά, τι αναφέρει η «La Repubblica»:

«Συνεχίζονται οι κινήσεις στο μεταγραφικό μέτωπο της Τζένοα, με ιδιαίτερη έμφαση στις αποχωρήσεις. Ανάμεσα στα ονόματα που βρίσκονται υπό συζήτηση είναι και εκείνο του Αλεσάντρο Βολιάκο, αμυντικού που παρακολουθεί με ενδιαφέρον ο ΠΑΟΚ. Ο ελληνικός σύλλογος έχει ήδη κάνει συγκεκριμένα βήματα για την απόκτησή του, ωστόσο, ο παίκτης δεν κρύβει την προτίμησή του να παραμείνει στη Serie A ή γενικότερα στην Ιταλία.

Τα σενάρια που αφορούσαν Κάλιαρι και Πίζα, τα οποία εξετάστηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες, φαίνεται πως έχουν ‘παγώσει’, αφήνοντας αυτή τη στιγμή την ελληνική προοπτική ως την πιο πιθανή. Οι επόμενες ώρες αναμένεται να είναι καθοριστικές για να φανεί αν ο Βολιάκο θα συνεχίσει την καριέρα του στους ‘ροσομπλού’ ή αν θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στο εξωτερικό».