Η δουλειά του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ, συνεχώς αναδεικνύει νέους πρωταγωνιστές και υπάρχει ένα στατιστικό, πλέον, που το αποδεικνύει.

Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς ήταν ο μεγάλος ωφελημένος της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, καθώς αξιοποίησε τις απώλειες βαθμών του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, επικρατώντας με εμφατικό τρόπο του Παναιτωλικού με 0-5.

Ζοάο Μάριο και Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος σημείωσαν τα πρώτα τους γκολ στο φετινό πρωτάθλημα.

Κατά αυτόν τον τρόπο, η «Ένωση» έφτασε τους έντεκα διαφορετικούς παίκτες που έχουν σκοράρει, ισοφαρίζοντας τον Παναθηναϊκό και τον Λεβαδειακό στη σχετική κατάταξη.

Επί Μάρκο Νίκολιτς για την ΑΕΚ έχουν βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα οι Γιόβιτς (6 τέρματα), Πινέδα (4), Λιούμπιτσιτς (3), Πιερό, Μάνταλος και Ζίνι (2), καθώς και οι Κοϊτά, Καλοσκάμης, Μαρίν, Ζοάο Μάριο και Χρυσόπουλος από μία φορά.

Στον Παναθηναϊκό, οι σκόρερ του πρωταθλήματος είναι οι Σβιντέρσκι (4), Μπακασέτας (3), Τετέ, Γέντβαϊ, Τζούρισιτς και Ντέσερς (2), ενώ από ένα γκολ έχουν πετύχει οι Καλάμπρια, Τσέριν, Ζαρουρί, Γερεμέγεφ και Πάντοβιτς.

Αντίστοιχα, για τον Λεβαδειακό έχουν σκοράρει οι Όζμπολτ (8), Πεδρόσο (6), Λαγιούς και Παλάσιος (4), Συμελίδης και Βέρμπιτς (3), Κωστή (2), καθώς και οι Μπάλτσι, Μανθάτης, Γιούριτς και Γκούμας με ένα τέρμα.

Ο ΠΑΟΚ μετρά συνολικά δέκα διαφορετικούς σκόρερ — με πρώτους τους Οζντόεφ (7) και Γιακουμάκη (5) — ενώ ο Ολυμπιακός έχει εννέα παίκτες που έχουν σκοράρει, με κορυφαίο τον Ελ Κααμπί που έχει σημειώσει 12 γκολ.