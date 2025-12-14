Τι είχε δηλώσει ο Μάρκο Νίκολιτς για τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς και τα όσα έδειξε ο Κροάτης χαφ, στο Παναιτωλικός-ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ «πέρασε» εντυπωσιακά από το Αγρίνιο, όπου ο Παναιτωλικός υποκλίθηκε στο καλύτερο ματς του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, επί των ημερών του στην Ελλάδα.

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς επικράτησε με 5-0 (14/12) και ο Κροάτης χαφ είχε άμεση συμμετοχή στα τέσσερις από τα πέντε γκολ!

Από τα δικά του πόδια ξεκίνησε το 1-0, αυτός «έσπασε» την μπάλα για το 2-0 από τον Ζοάο Μάριο, ενώ ο ίδιος σκόραρε το 3-0 και το 4-0.

Το σπουδαιότερο όλων; Πως τα έπραξε όλα αυτά, ενώ αγωνίστηκε σε μία καινούργια θέση για εκείνον. Ή μήπως όχι;

Η τοποθέτηση του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς στο δεξί άκρο της επίθεσης φαίνεται πως στο μυαλό του Μάρκο Νίκολιτς υπάρχει εδώ και καιρό. Άλλωστε, και το είχε «δείξει» και το είχε δηλώσει.

«Είμαι χαρούμενος για την απόδοση του Λιούμπισιτς. Ίσως σε μία νέα θέση να σκεφτώ να τον χρησιμοποιώ περισσότερο στα άκρα και όχι στο κέντρο».

Οι παραπάνω λέξεις ανήκουν στον Μάρκο Νίκολιτς και τις είχε χρησιμοποιήσει, αμέσως μετά το ΑΕΚ-Ατρόμητος για την 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο της OPAP Arena ως αλλαγή στο 85ο λεπτό και δευτερόλεπτα αργότερα, διαμόρφωσε το 4-1 ως τελικό σκορ της αναμέτρησης.

Μέσα στη γενικότερη καλή εμφάνιση της ΑΕΚ, πολλοί ίσως δεν έδωσαν σημασία και θεώρησαν το γκολ τυχαίο γεγονός.

Η δήλωση του Μάρκο Νίκολιτς μετά το ματς, ωστόσο, σε συνδυασμό με την εκπληκτική εμφάνιση του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς στο αμέσως επόμενο ματς που ήταν διαθέσιμος, φανερώνουν το «πλάνο» δουλεύεται καιρό και απλώς τώρα, φαίνονται τα αποτελέσματά του.