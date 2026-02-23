Ο Νταβίντε Καλάμπρια, έχει «μεταμορφωθεί» τη φετινή σεζόν, αφού δεν «θυμίζει» σε τίποτα τα όσα έκανε με τη Μίλαν και την Μπολόνια!

Επέστεψε στις νίκες ο Παναθηναϊκός και έκανε αποφασιστικό βήμα, για να «μπει» στην πρώτη 4άδα της Stoiximan Super League.

Στην 22η αγωνιστική, οι «πράσινοι» κέρδισαν με 2-0 (22/02) στο Ηράκλειο τον ΟΦΗ, με τους Ανδρέα Τεττέη και Νταβίντε Καλάμπρια να είναι οι πρωταγωνιστές.

H «μεταμόρφωση» του Καλάμπρια

Όλοι γνωρίζαμε από την πρώτη στιγμή, πως ο πρώην παίκτης της Μίλαν, δεν «φημίζεται» για τις επιθετικές του αρετές. Σε όλη του την καριέρα στη Serie A, είχε ελάχιστα γκολ, αλλά και πολύ λίγες ασίστ.

Παρ’ όλα αυτά, στον Παναθηναϊκό, έχει «αλλάξει» τελείως αυτό. Αρκεί να δούμε, τα νούμερά του. Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής έχει ήδη οκτώ συμμετοχές σε γκολ της ομάδας του!

Κι όμως, αφού μετά το παιχνίδι με τον ΟΦΗ (22/02, 2-0), έφτασε τις πέντε ασίστ, αλλά και τα τρία τέρματα. Αριθμούς, που όπως καταλαβαίνει κανείς, δεν είχε… δει ποτέ στην καριέρα του, μέσα σε μία μόνο σεζόν.

Αρκεί να σκεφτούμε, πως τις τελευταίες δύο αγωνιστικές χρονιές πριν τον Παναθηναϊκό, είχε βοηθήσει την ομάδα του συνολικά επτά φορές σε ό,τι αφορά το σκοράρισμα!

Πιο συγκεκριμένα, την περασμένη σεζόν είχε ένα γκολ και μία ασίστ, ενώ το 2023-24 είχε ένα γκολ και πέντε ασίστ.

Αριθμοί, που ούτε καν «πλησιάζουν» τα όσα κάνει φέτος. Να μιλήσουμε, για την πιο «παραγωγική» του σεζόν;

Δεν θα πρέπει να αναφερθούμε μονάχα για μία, καθώς από την αρχή της καριέρας του, μέχρι και σήμερα τέσσερις φορές, μπόρεσε να ολοκληρώσει μία αγωνιστική χρονιά, έχοντας πέντε συμμετοχές σε τέρματα της ομάδας του.

Ωστόσο, ουδέποτε έφτασε κοντά στον αριθμό Νο.8, που έχει από Φλεβάρη μήνα στον Παναθηναϊκό.