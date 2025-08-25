Σε καλό δρόμο – σύμφωνα με τους Πορτογάλους – βρίσκεται η μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη από τον Παναθηναϊκό στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Η μετακίνηση του Φώτη Ιωαννίδη στην Πορτογαλία για λογαριασμό της Σπόρτινγκ, μπορεί να πήρε έναν χρόνο αναβολή ωστόσο φαντάζει αρκετά πιθανό πλέον αυτό να μην επαναληφθεί. Αυτή τουλάχιστον είναι η αίσθηση που βγαίνει προς τα έξω από πλευράς των Πορτογάλων που βλέπουν «φως στο τούνελ».

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έχει μπει εκ νέου δυνατά στη διεκδικήση του Έλληνα διεθνή φορ του Παναθηναϊκού, ψάχνοντας άμεσα ενίσχυση στην… αιχμή του δόρατος. Η αποχώρηση του Γιόκερες για το Νησί και η διαφαινόμενο του Κόνραντ Χάρντερ στη Μίλαν, αναγκάζουν τα «λιοντάρια» να βγουν – με χρήμα – στην αγορά. Και φυσικά να χτυπήσουν εκ νέου την πόρτα του Παναθηναϊκού για τον Φώτη Ιωαννίδη.

Μετά από μερικούς μήνες όπου η απόπειρά τους δεν βρήκε στόχο, η Σπόρτινγκ επιχειρεί αυτή τη φορά να μεγαλώσει την ελληνική παροικία στην πορτογαλική πρωτεύουσα (είναι εκεί και ο Βαγιαννίδης πλέον), έχοντας σύμμαχο στις διαπραγματεύσεις και τον παίκτη. Αυτό είναι που αναφέρει η Record στο πρωτοσέλιδο της Δευτέρας (25/8) στο οποίο έχει θέσει ο άσος του «τριφυλλιού».

«Θέλει να έρθει» αναφέρει ο τίτλος που βρίσκεται στο εμπροσθόφυλλο μίας εκ των μεγαλύτερων αθλητικών εφημερίδων της χώρας, συνεχίζοντας στο ρεπορτάζ πως… «οι επαφές ανάμεσα στις δύο ομάδες έχουν επιταχυνθεί, με τον διεθνή Έλληνα επιθετικό να μοιάζει ευχαριστημένος με την νέα πρόκληση που του προσφέρεται στη Λισαβόνα.

Ενώ επίσης τονίζεται στο «κυρίως μενού» πως αποτελεί απόφαση του Ιωαννίδη και μόνο το που θα τον βρει η επόμενη μέρα. Εβδομάδα εξελίξεων αναμένεται αυτή για τον αρχηγό των «πρασίνων».