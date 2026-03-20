H Ελλάδα έχει μία μοναδική ευκαιρία να «πιάσει» 10άδα στη βαθμολογία της UEFA, αλλά η ΑΕΚ θα πρέπει να κάνει κάτι πολύ συγκεκριμένο.

Η Ελλάδα συνεχίζει στην Ευρώπη. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να έμεινε εκτός Europa League, αλλά η ΑΕΚ συνεχίζει παρά την ήττα της είναι στα προημιτελικά του Conference League.

Μία πρόκριση που έχει βοηθήσει πάρα πολύ την Ελλάδα και δίνει σημαντικές ελπίδες για τη 10η θέση.

Η Τσεχία δεν μπορεί να «προχωρήσει» περισσότερο από τους 48.525 βαθμούς, αφού όλες οι ομάδες της έμειναν εκτός.

Γι’ αυτό και η «Ένωση» έχει μία μεγάλη ευκαιρία να δώσει μία σπουδαία θέση στη χώρα μας.

Ωστόσο, υπάρχει μόνο ένα σενάριο. Αρχικά, η ΑΕΚ θα πρέπει να πάρει τουλάχιστον μία νίκη και μία ισοπαλία απέναντι στη Ράγιο Βαγεκάνο!

Αυτό σημαίνει πως αυτόματα, θα έχει μαζέψει 700 βαθμούς, που θα είναι ικανοί να καλύψουν τη διαφορά με την Τσεχία.

Γιατί η Ελλάδα το έχει μεγάλη ανάγκη; Επειδή, αν καταφέρει να πάρει τη 10η θέση τη σεζόν 2027-28 θα έχει δεδομένα μία ομάδα στη League Phase του Champions League!

Κι όμως, αφού η 10η θέση «οδηγεί» τον πρωταθλητή της όποιας χώρας έχει αυτή τη θέση απευθείας στα «αστέρια» χωρίς τα προκριματικά.

✅ 🇹🇷 Türkiye CONFIRMS 9th place!



🇬🇷 Greece will be 10th ONLY if 🇬🇷 AEK eliminates 🇪🇸 Rayo Vallecano and qualifies for 🟢 UECL semifinal!



🇨🇿 Czechia got a huge gift from 🇸🇮 Celje who beat 🇬🇷 AEK in Athens!



Had 🇬🇷 AEK gotten at least a draw there, 🇬🇷 Greece would be able to… pic.twitter.com/ZVQVQxAvIY — Football Meets Data (@fmeetsdata) March 19, 2026

Η βαθμολογία της UEFA:

09. Τουρκία 51.875 (+11.075 – 0/5)

10. Τσεχία 48.525 (+11.025 – 0/5)

11. Ελλάδα 48.012 (+13.800 – 1/5)

12. Πολωνία 46.750 (+15.750 – 0/4)

13. Δανία 42.106 (+12.250 – 0/4)

14. Νορβηγία 41.237 (+8.050 – 0/5)

15. Κύπρος 35.693 (+12.156 – 0/4)

Αναλυτικά, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια ανάλογα τη θέση της χώρας:

Θέση Νο.10

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Play Offs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

Θέσεις Νο.11-12

Πρωταθλητής: Play Offs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Play Offs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

Θέσεις Νο.13-14

Πρωταθλητής: Play Offs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League