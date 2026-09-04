Ο Λούκα Γιόβιτς ψάχνει απέναντι στον Άρη κάτι που δεν έχει καταφέρει να πετύχει κόντρα στους Θεσσαλονικείς.

Ο Λούκα Γιόβιτς «πυροβολεί», αλλά δεν… σκοράρει έως τώρα απέναντι στον Άρη.

Η ΑΕΚ υποδέχεται την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου το Σάββατο (05/09, 21:00) στην Allwyn Arena, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς θα ψάξει την επιστροφή στις νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα, μετά το «στραβοπάτημα» με την Κηφισιά στη Λεωφόρο.

Παράλληλα, όμως, Λούκα Γιόβιτς θα προσπαθήσει να «σπάσει» και μία δική του… κατάρα, κόντρα στον Άρη.

H 2η αγωνιστική δεν είναι η «αγαπημένη» της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια Η ΑΕΚ «στραβοπάτησε» στη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Κάτι που τα τελευταία χρόνια έχει συμβεί αρκετές φορές.

Παρά το γεγονός ότι έχει αγωνιστεί σε μόλις δύο παιχνίδια κόντρα στους «κίτρινους», στο πλαίσιο του πρωταθλήματος, από την στιγμή που φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ, ο Σέρβος φορ έχει προλάβει να φτάσει σε αρκετές τελικές προσπάθειες. Συνολικά, έχει απειλήσει την εστία του Άρη σε οκτώ διαφορετικές περιπτώσεις.

Κι όμως, μέχρι τη δεδομένη χρονική στιγμή, δεν έχει καταφέρει να βρει τα αντίπαλα δίχτυα. Μάλιστα, πρόκειται για την δεύτερη, εν Ελλάδι, ομάδα που φτάνει σε αρκετές τελικές προσπάθειες, δίχως όμως να σκοράρει.

Την πρώτη θέση σε αυτή τη λίστα του Λούκα Γιόβιτς κατέχει η Λάρισα. Απέναντι στην ΑΕΛ, ο επιθετικός της «Ένωσης» απείλησε, την περασμένη σεζόν, 11 φορές στα δύο παιχνίδια που την αντιμετώπισε, χωρίς όμως να την «πληγώσει».