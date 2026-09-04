Ο Ροντινέι είπε «αντίο» στον Ολυμπιακό, για να συνεχίσει την καριέρα του στη Σάντος, έχοντας κατακτήσει πολλούς τίτλους, αλλά η μεγαλύτερή του στιγμή ήρθε σε μία «ξεχωριστή» μέρα.

Ένα μεγάλο κεφάλαιο «έκλεισε» για τον Ολυμπιακό. Ο Ροντινέι, έπειτα από 3.5 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα είπε «αντίο».

Η Σάντος μπήκε ανάμεσα στις δύο πλευρές και τελικά αποφασίστηκε να έχουμε ένα «αντίο» που συνοδεύτηκε από πολλές ξεχωριστές στιγμές.

Ο Βραζιλιάνος μπακ επιστρέφει στην πατρίδα του, έπειτα από πολλές εμφανίσεις, αρκετά γκολ, τίτλους, αλλά και μία ιδιαίτερη «σύνδεση».

Παρ’ όλα αυτά, έζησε και κάτι ιδιαίτερο, που σίγουρα κάθε παίκτης που έχει περάσει από τους Πειραιώτες, θα ήθελε να το βιώσει.

Η ιδιαίτερη στιγμή του Ροντινέι

Πρέπει να πάμε πίσω περίπου 1.5 χρόνο. Ο Ολυμπιακός «γιόρταζε» τα 100 χρόνια ζωής και το «πάρτι» είχε στηθεί σε μία αναμέτρηση με τον ΟΦΗ.

Οι Πειραιώτες είχαν φιλοξενήσει τους Κρητικούς στο Γ. Καραϊσκάκης στις 9 Μαρτίου του 2025. Δηλαδή, μία μέρα πριν τον εορτασμό των γενεθλίων τους.

Ο αγώνας είχε λήξει με τους «ερυθρολεύκους» να κερδίζουν με 1-0. Ποιος ήταν ο σκόρερ; Ο Ροντινέι!

Ο Βραζιλιάνος μπακ ήταν αυτός που είχε κερδίσει πέναλτι, λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης.

Ανέλαβε ο ίδιος την εκτέλεση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, για το πρώτο και τελευταίο τέρμα του ματς.

Ένα γκολ που είχε πολύ ιδιαίτερη σημασία, τόσο για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, αλλά και τον σύλλογο του Ολυμπιακού.

Σε μία αναμέτρηση που σίγουρα θα έχει να θυμάται, για όλη την καριέρα του. Και ένα τέρμα, που κάθε παίκτης που έχει περάσει από τους «ερυθρολεύκους», θα ήθελε να έχει.

Άλλωστε, μόνο μία φορά έχεις την ευκαιρία να σκοράρεις στα 100στα γενέθλια της ομάδας του. Με την ιστορία Ολυμπιακού – Ροντινέι να τελειώνει, έπειτα από πολλές κορυφαίες στιγμές, αλλά και μία λίγο πιο «ξεχωριστή».