Η ΑΕΚ «στραβοπάτησε» στη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Κάτι που τα τελευταία χρόνια έχει συμβεί αρκετές φορές.

Το πρώτο «στραβοπάτημα» για την ΑΕΚ ήρθε στη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League. H Kηφισιά (30/08, 1-1) με το γκολ του Μπένι μπόρεσε να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας στο 90+7’.

Σε ένα ματς που η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο είχε πολλές ευκαιρίες και έδειξε ένα πολύ καλό δείγμα γραφής στην πρώτη της αγωνιστική υποχρέωση.

Γιατί η ΑΕΚ «φωνάζει» για τη φάση του Ζίνι, στο ματς με την Κηφισιά Η ΑΕΚ έχει αρκετά παράπονα από το ματς με την Κηφισιά (30/08, 1-1), για τη φάση του Ζίνι. Τι ακριβώς αναφέρει ο κανονισμός;

Την ίδια ώρα, το κλαμπ του Μάρκο Νίκολιτς «σκόνταψε» σε ένα σημείο της σεζόν που έχει γίνει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια.

Κι όμως, αφού η 2η αγωνιστική όλα δείχνουν πως δεν είναι η «αγαπημένη» της.

Η «κατάρα» της ΑΕΚ τη 2η αγωνιστική

Θα πρέπει να κάνουμε ένα μικρό «ταξίδι» στη σεζόν 2021-22. Τότε, η «Ένωση» είχε «κεφάλι» στο σκορ με 3-0 στην έδρα του ΟΦΗ.

Παρ’ όλα αυτά, οι Κρητικοί μπόρεσαν να επιστρέψουν στην αναμέτρηση και τελικά να πάρουν τον βαθμό της ισοπαλίας.

Την αμέσως επόμενη αγωνιστική χρονιά η ΑΕΚ φιλοξένησε τον Βόλο, για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Το αποτέλεσμα; Να ηττηθεί με 0-1, έπειτα από γκολ του Μίλος Τέλεντιντς.

Tο καλοκαίρι του 2023 η ΑΕΚ υποδέχτηκε τον Πανσερραϊκό, για τη δεύτερη «στροφή». Ωστόσο, και πάλι δεν μπόρεσε να κερδίσει, αφού έμεινε στο 1-1.

Την αμέσως επόμενη σεζόν ήταν η Λαμία που έβαλε «στοπ» στους «κιτρινόμαυρους». Κι αυτό, γιατί στην αναμέτρηση που έγινε στην Αθήνα οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες (1-1).

Η μοναδική «εξαίρεση» αποτελεί η περασμένη αγωνιστική χρονιά για την ΑΕΚ. Τότε, η «Ένωση» είχε φιλοξενήσει τον Asteras AKTOR και είχε καταφέρει να φύγει με τη νίκη, έπειτα από γκολ του Φραντζί Πιερό.

Επομένως, στο σύνολο φτάνουμε ΜΟΝΑΧΑ μία νίκη σε έξι απόπειρες της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς, να πάρει τη νίκη στη 2η αγωνιστική.

Μία αγωνιστική που αποδικνύεται πως δεν είναι η «αγαπημένη» της.