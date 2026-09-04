Ο Ντιέγκο Κόστα προβάρει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, έπειτα από την «περιπέτειά» του στη Ρωσία και μία «τρελή» μέθοδο, για να… αντέξει το κρύο.

Ο ΠΑΟΚ «τρέχει» τον μεταγραφικό του σχεδιασμό, χωρίς να έχει το άγχος της ευρωπαϊκής λίστας.

Οι Θεσσαλονικείς θέλουν να «κλείσουν», όσο πιο γρήγορα μπορούν, την υπόθεση του κεντρικού αμυντικού.

Η περίπτωση που έχουν «ξεχωρίσει» και είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της είναι αυτή του Ντιέγκο Κόστα. Ο Βραζιλιάνος στόπερ είναι από το 2024 στην Κράσνονταρ, όταν και είχε αποκτηθεί έναντι 7.500.000 ευρώ από τη Σάο Πάουλο.

Σε μία «περιπέτεια» που ήταν πολύ δύσκολη στην αρχή, αλλά μία «τρελή» μέθοδος βοήθησε, ώστε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.

Η «τρελή» μέθοδος του Ντιέγκο Κόστα

Ο Ντιέγκο Κόστα ήρθε αντιμέτωπος από την αρχή της νέας του εμπειρίας, με ακραίες καιρικές συνθήκες.

Το κρύο και το χιόνι ήταν ένα μέρος της καθημερινότητάς του. Γι’ αυτό και δεν μπορούσε να αποδώσει όπως θα ήθελε στον αγωνιστικό χώρο.

Παρ’ όλα αυτά, σκέφτηκε κάτι πολύ «περίεργο», ώστε να… αντέξει στον «τσουχτερό» καιρό της Ρωσίας.

«Έχτισε» ένα εξωτερικό γυμναστήριο, έτσι ώστε να συνηθίσει και να μπορεί να είναι ο εαυτός του στο χορτάρι, όπως είχε δηλώσει και ο ίδιος σε παλαιότερη συνέντευξή του.

Σε μία μέθοδο που σπάνια βρίσκουμε στο ποδόσφαιρο, αλλά ήταν πλήρως αποδοτική, ώστε ο Ντιέγκο Κόστα να κάνει το καλύτερο δυνατό, για την καριέρα του.

Πλέον, όλα δείχνουν ότι θα έρθει σε πιο «ζεστά» μέρη, με τη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ, να είναι και ο πιθανός νέος του προορισμός.