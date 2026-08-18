Ο Κέρβιν Αριάγκα είναι έτοιμος για την «περιπέτεια» της ΑΕΚ, αφού πριν λίγα χρόνια η μητέρα του έκανε τα πάντα, για να μην μπει «τέλος» στην καριέρα του.

Η ΑΕΚ μπορεί να έχει… στραμμένο το βλέμμα της στη Λέφσκι Σόφιας, αλλά «χτυπάει» και στα μεταγραφικά της.

Λίγες ώρες, πριν τη «μονομαχία» της για τα Play Offs του Champions League, μπόρεσε να «κλείσει» τον Κέρβιν Αριάγκα.

Η «Ένωση» έβγαλε από τα ταμεία της 3.000.000 που πήγαν στη Λεβάντε, ενώ ο ίδιος ο παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο, μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Πλέον, ο ποδοσφαιριστής από την Ονδούρα «ανοίγει» ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Ακόμα και αν για να τα καταφέρει πέρασε από πολλές δυσκολίες, με τη μεγαλύτερη να έρχεται, όταν ήταν 11 ετών.

Ωστόσο, η μητέρα του έκανε τα πάντα, ώστε να δει τον γιο της να «λάμπει» τα επόμενα χρόνια.

Η συγκινητική ιστορία του Κέρβιν Αριάγκα

Γυρνάμε -περίπου- 17 έτη πίσω, όταν και ο μέσος από την Καραϊβική είχε ένα πολύ σοβαρό κάταγμα.

Όταν πήγε στο νοσοκομείο οι γιατροί αμέσως είπαν στη μητέρα του ότι θέλει χειρουργική επέμβαση. Σε αντίθετη περίπτωση υπήρχε σοβαρό ενδεχόμενο ο Κέρβιν Αριάγκα να χάσει το πόδι του.

ℹ️ El Levante UD y el AEK Atenas pactan el traspaso de Kervin Arriaga.



Gracias por todo, Kervin.



🔗 https://t.co/a7NYmOzeEG pic.twitter.com/ay6wuZboGW — Levante UD (@LevanteUD) August 17, 2026

Η οικογένειά του δεν είχε τα απαιτούμενα χρήματα, παρά μόνο ένα οικόπεδο, που μπορούσε να φέρει μερικά λεφτά.

Και έτσι έγινε, η μητέρα του, χωρίς να το σκεφτεί πούλησε το μοναδική της περουσιακό στοιχείο, ώστε να μπορέσει ο γιος της να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα.

Έπειτα από λίγα χρόνια ο Κέρβιν Αριάγκα σε μία μεγάλη συνέντευξη που είχε δώσει είχε τονίσει πως χρωστάει πολλά στη μητέρα του και ότι ελπίζει μία μέρα να της τα γυρίσει όλα πίσω.

Τα τρυφερά λόγια του Αριάγκα

«Όταν ήμουν 11 χρονών με πήγαν στο νοσοκομείο αφού είχα κάταγμα και είπαν στη μητέρα μου ότι χρειαζόμουν επείγουσα χειρουργική επέμβαση αλλιώς θα έχανα το πόδι μου. Έπρεπε να πουλήσει ένα οικόπεδο, το οποίο ήταν το μόνο που είχε. Κάθε βράδυ το σκέφτομαι και ξέρω ότι ο Θεός θα μου δώσει την ευκαιρία να της το ξεπληρώσω. Είναι ο λόγος που αγωνίζομαι. Ελπίζω να της δώσω ένα σπίτι και όλα όσα πάντα ήθελε», ήταν τα τρυφερά λόγια του.

Σε μία καριέρα που έχει για «ηρωίδα» τη μητέρα του, καθώς έκανε τα πάντα, ώστε ο γιος της «σήμερα» να είναι στην ΑΕΚ.