Η ΑΕΚ έφυγε από τις Σέρρες με ένα άνετο «διπλό», γιατί ο Ραζβάν Μαρίν «ξεκλείδωσε» ένα ακόμα ματς για την «Ένωση», ακριβώς όταν το χρειαζόταν.

Πριν την πανέξυπνη εκτέλεση φάουλ του Ραζβάν Μαρίν στο 55ο λεπτό και την κεφαλιά του Μπάρναμπας Βάργκα για το 0-1, ο Πανσερραϊκός είχε μπλοκάρει την ΑΕΚ.

Από εκείνο το χρονικό σημείο, το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς αρχίζει να βρίσκει περισσότερους κενούς χώρους, μιας και οι γηπεδούχοι αναζητούν την ισοφάριση και «κλειδώνει» το ματς ξανά με τον Ραζβάν Μαρίν στο 89ο λεπτό, όταν μετουσιώνει σε γκολ το κερδισμένο πέναλτι του Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Στην ίδια φάση, οι Σερραίοι μένουν με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Φέλτες και ακολουθούν άλλα δύο γκολ για την ΑΕΚ, με το ένα εξ αυτών να το σημειώνει ο Μάρκο Γκρούγιτς, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ραζβάν Μαρίν.

Αναμφίβολα, ο Ρουμάνος χαφ ήταν ο MVP της ΑΕΚ στις Σέρρες. Αυτός «ξεκλείδωσε» το ματς και έφτασε, σε δύο μόλις αγωνιστικές, τις τρεις ασίστ. Από τα δικά του πόδια ξεκίνησε και το 1-0 της ΑΕΚ απέναντι στον Ολυμπιακό, στην αγωνιστική που προηγήθηκε.

Συνολικά, έχει πέντε ασίστ και είναι στην κορυφή της σχετικής λίστας για την ΑΕΚ, πλάι σε Πέτρο Μάνταλο και Λάζαρο Ρότα. Εξετάζοντας μόνο τις επιδόσεις τους στη Stoiximan Super League.

Παράλληλα, μετά τον Λούκα Γιόβιτς (που έχει 12), αυτός και ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς έχουν άμεση συμμετοχή σε επτά γκολ, δηλαδή είτε τα έχουν «φτιάξει», είτε τα έχουν σκοράρει οι ίδιοι.

Τέλος, χρησιμοποιώντας ως μεγάλο του όπλο και τις «στημένες μπάλες», ο Ραζβάν Μαρίν έχει δημιουργήσει επτά μεγάλες ευκαιρίες για την ΑΕΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα, με τους Ρότα και Μάνταλο να είναι οι μόνοι που έχουν περισσότερες, με εννιά και οκτώ αντίστοιχα.

Στατιστικά που αποδεικνύουν πόσο σημαντικός είναι στον τρόπο παιχνιδιού της ΑΕΚ, και στις δύο πλευρές του γηπέδου, χωρίς να περιορίζεται τις φορές που αγωνίζεται πιο μακριά από την περιοχή των αντιπάλων.