Η ανάρτηση του Τάισον, μετά το ΠΑΟΚ-Κηφισιά, και την εξήγησή του για τον πανηγυρισμό ως παππούς.

Ο Τάισον ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του ΠΑΟΚ το βράδυ της Κυριακής (23/11) και ποδοσφαιρικά και ως… παππούς!

Προφανώς, όλα ξεκίνησαν από τα όσα έκανε, στο αμιγώς αγωνιστικό κομμάτι, απέναντι στην Κηφισιά.

Ο 38χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός σκόραρε δύο φορές μέσα σε πέντε λεπτά, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0 με γκολ στο 88′ και στο 90+3′.

Τα «φώτα», όμως, έπεσαν πάνω στον πανηγυρισμό του Τάισον, ως παππούς που προχωρά με μπαστουνάκι.

Μιλώντας μετά το ΠΑΟΚ-Κηφισιά στην κάμερα της NOVA, αποκάλυψε τον λόγο, πίσω από τη συγκεκριμένη κίνηση.

«Την εβδομάδα αυτή είδα έναν δημοσιογράφο που καλύπτει το ρεπορτάζ της ομάδας, έγραψε πως είμαι πλέον μεγάλος και δεν θα πρέπει να μείνω στην ομάδα και μετά το καλοκαίρι. Ουσιαστικά σκόραρα έδειξα ότι δεν ισχύει αυτό και πανηγύρισα έτσι» ανέφερε αρχικά, για να συμπληρώσει.

«Δε θέλω να υποσχεθώ κάτι για το μέλλον. Εγώ όταν φοράω τη φανέλα του ΠΑΟΚ τρέχω σα τρελός στο γήπεδο και αυτό θα συνεχίσω να κάνω.

Δεν έχω κάτι προσωπικά με τον δημοσιογράφο ή με κανέναν, απλά με άγγιξε λίγο παραπάνω αυτό το σχόλιο γιατί είμαι ένας άνθρωπος που δουλεύει και προπονείται σκληρά».

Μετά τις δηλώσεις, μάλιστα, προχώρησε και σε σχετική ανάρτηση στα social media, όπου ο Τάισον «θυμήθηκε» μία φωτογραφία στα κάγκελα της Τούμπας, που ένας παππούς είχε γίνει viral!

Στιγμιότυπο που ήρθε και «κόλλησε» μαζί με τον δικό του πανηγυρισμό, ενώ παράλληλα ο Τάισον επέλεξε να «ντύσει» τη συγκεκριμένη ανάρτηση και με το τραγούδι του Διονύση Σχοινά «Είμαι ακόμα παιδί».

Δείτε την ανάρτηση του Τάισον: