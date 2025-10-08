Ο Νταβίντε Καλάμπρια «ξεχώρισε» στο Παναθηναϊκός – Ατρόμητος (06/10, 1-0), πιάνοντας «κορυφή», ενώ ένας ακόμα «Έλληνας» ήταν πολύ κοντά του!

Η Ιταλία είναι μία γνωστή χώρα για την «παραγωγή» ποδοσφαιριστών, καθώς πάρα πολλοί «γειτονές» μας παίζουν σε διαφορετικά πρωταθλήματα στον κόσμο.

Μάλιστα, και η «αγορά» της Stoiximan Super League έχει «τσιμπήσει» αρκετούς Ιταλούς, ενώ αρκετοί είναι αυτοί που παίζουν και τη δεδομένη στιγμή στην ελληνική λίγκα.

Ένα από αυτούς είναι και ο Νταβίντε Καλάμπρια. Ο Παναθηναϊκός πριν από λίγο καιρό πυροδότησε τη «βόμβα», καθώς έφερε στη χώρα μας έναν δεξιό μπακ, με παραστάσεις από Serie A και Champions League!

Στην 6η «στροφή» του πρωταθλήματος οι «πράσινοι» έφτασαν στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους στη Stoiximan Super League, καθώς κέρδισαν τον Ατρόμητο (05/10, 1-0), με τον πρώην παίκτη της Μίλαν να «πιάνει» κορυφή!

Η εμφάνιση του Καλάμπρια και ο άλλος «Έλληνας»

Μπορεί το γκολ της νίκης να ήρθε από τον Άνταμ Τσέριν, αλλά σύμφωνα με το Sofascore πολυτιμότερος ήταν ο Νταβίντε Καλάμπρια.

O 28χρονος ποδοσφαιριστής είχε συνολική βαθμολογία 8.4, πραγματοποιώντας μία πολύ καλή εμφάνιση.

Είχε 109 επαφές με την μπάλα, κερδίζοντας τις 6/9 μονομαχίες που έδωσε, έχοντας έξι απομακρύνσεις της μπάλας, αλλά και 91% ευστοχία στις πάσες του (70/77)!

Η βαθμολογία του ήταν η κορυφαία σε ό,τι αφορά ποδοσφαιριστές από την Ιταλία, που δεν παίζουν στο πρωτάθλημα της πατρίδας τους!

Ωστόσο, πολύ κοντά του ήταν ακόμα ένας «Έλληνας»! Ο ΟΦΗ πέτυχε μία μεγάλη νίκη απέναντι στον Άρη (05/10, 3-0).

Ένας από τους πρωταγωνιστές ήταν ο Έντι Σαλσέδο, που «άνοιξε» το σκορ και… έδειξε τον δρόμο.

Σύμφωνα με το Sofascore η βαθμολογία του «σταμάτησε» στο 7.4 και στην 3η θέση των Ιταλών, που παίζουν μακριά από την πατρίδα τους!

Όχι και άσχημα, για τους δύο «Έλληνας» από τη γειτονική μας χώρα!