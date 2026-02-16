Τι ανέφερε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το ΠΑΟΚ-ΑΕΚ και αποτελεί πολύ σημαντική είδηση, για κάτι που «καίει» την «Ένωση».

Ο Μάρκο Νίκολιτς παραχώρησε δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου μετά το ΠΑΟΚ-ΑΕΚ (15/02, 0-0), αλλά δεν στάθηκε μόνο στο ματς.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στους Γκεοργκίεφ, Σαχαμπό και Καλοσκάμη, τρία σημαντικά πρότζεκτ για την ΑΕΚ, τονίζοντας την πεποίθησή του πως σύντομα θα είναι έτοιμοι να προσφέρουν σημαντικές βοήθειες.

Παράλληλα, όμως, αναφέρθηκε σε ένα «καυτό» ζήτημα για την ΑΕΚ, εδώ και χρόνια: την έλλειψη παρουσίας παικτών από τις ακαδημίες στην πρώτη ομάδα.

Λουτσέσκου και Νίκολιτς είχαν ένα «κοινό σημείο», μετά το ΠΑΟΚ-ΑΕΚ Ραζβάν Λουτσέσκου και Μάρκο Νίκολιτς συμφώνησαν σε κάτι για τους παίκτες τους, μετά το φινάλε του ΠΑΟΚ-ΑΕΚ.

Στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο προχώρησε σε μία αποκάλυψη, δίνοντας ουσιαστικά μία «είδηση», πολύ πριν το καλοκαίρι.

«Θα τον δείτε πολύ σύντομα να αγωνίζεται (ενν. τον Γκεοργκίεφ). Στη μεταγραφική περίοδο πήραμε δύο παίκτες με εξαιρετικό ταλέντο. Και τον Σαχαμπό θα δείτε την ώρα που πρέπει. Τους πιστεύω και τους δύο, είναι δύο μεταγραφές που έγιναν με προοπτική. Προσθέτοντας και τον Καλοσκάμη έχουμε τρεις παίκτες με πολύ μέλλον. Είμαι σίγουρος ότι αυτοί οι παίκτες θα αναπτυχθούν και θα ανταποκριθούν σε δύσκολες αναμετρήσεις. Σύντομα θα τους δείτε στον αγωνιστικό χώρο.

Δυστυχώς δεν έχουμε παίκτες από τις ακαδημίες. Γίνεται όμως πολύ καλή δουλειά. Έχω ήδη εντοπίσει, ένα, δύο ή τρεις παίκτες που θα μπορέσουν ίσως να μας βοηθήσουν το καλοκαίρι. Αυτό είναι μειονέκτημα σε σχέση με τον Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ».

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο Μάρκο Νίκολιτς έχει ήδη ξεκάθαρη εικόνα των παικτών που ξεχωρίζουν στα κλιμάκια των ακαδημιών της ΑΕΚ και σκοπεύει να τους δώσει στην πράξη την ευκαιρία να διεκδικήσουν την θέση τους, στην πρώτη ομάδα.