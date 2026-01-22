Ο Παναθηναϊκός φέρεται να εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Σαμουκέλε Καμπίνι της Μόλντε. Γιατί μπορεί να έχει «διπλό» ρόλο;

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αναζήτηση παίκτη, για την κάλυψη του αριστερού μπακ στο ρόστερ του, καθώς ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς μοιάζει πως δεν βρίσκεται στα πλάνα του Ράφα Μπενίτεθ.

Το «τριφύλλι» φαίνεται πως έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Σαμουκέλε Καμπίνι για τη συγκεκριμένη θέση και μάλιστα, όπως όλα δείχνουν, είναι πολύ κοντά στην απόκτησή του!

Πρόκειται για έναν 21χρονο αριστερό μπακ από τη Νότια Αφρική, ο οποίος αγωνίζεται στη Μόλντε. Μάλιστα, είχε βρεθεί και στην αποστολή του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος, στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής που ολοκληρώθηκε πριν από μερικές ημέρες.

Στη νορβηγική ομάδα μετακόμισε τον Μάρτιο του 2025, αποχωρώντας για πρώτη φορά από την πατρίδα του.

Μέχρι στιγμής, έχει πραγματοποιήσει 23 συμμετοχές με τη φανέλα της Μόλντε, σε όλες τις διοργανώσεις, μετρώντας 2 γκολ και 4 ασίστ.

Πάντως, ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει «διπλό» κέρδος με τον Καμπίνι. Ο 21χρονος, πέρα από τη θέση του αριστερού μπακ, που αγωνίζεται κατά κύριο λόγο, έχει τη δυνατότητα να προσφέρει λύση και ως αριστερό στόπερ.

Παράλληλα, η Μόλντε τον είχε χρησιμοποιήσει σε ένα παιχνίδι και ως αριστερό μπακ-χαφ, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για όλη την πλευρά, αμυντικά και επιθετικά.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή, η χρηματιστηριακή του αξία βρίσκεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Μένει να φανεί, εάν πράγματι θα φορέσει τα πράσινα.