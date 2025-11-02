Ο Μάρκο Νίκολιτς εξήγησε γιατί έμεινε ικανοποιημένος από τους παίκτες του και έστειλε «μήνυμα» ενότητας.

Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε αρκετά απέναντι στον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά στο φινάλε πήρε τους τρεις βαθμούς, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Ορμπελίν Πινέδα ήταν εκείνος που «λύτρωσε» την «Ένωση» στις καθυστερήσεις, γράφοντας το 1-0 (02/11), που ήταν αρκετό για να κρίνει την αναμέτρηση.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τους παίκτες της ΑΕΚ, καθώς έμειναν πιστοί στο πλάνο της ομάδας, ενώ τους κάλεσε να παραμείνουν ενωμένοι εν όψει της συνέχειας.

Παράλληλα, άφησε «αιχμές» και για τον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκε η ομάδα του Αγρινίου.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Tι θέλετε να σχολιάσω; Πόσα σουτ έκανε ο αντίπαλος; Κανένα. Το ματς σταματούσε συνέχεια, κάθε δύο λεπτά, οι αντίπαλοι ήταν μόνιμα κάτω. Δείξαμε πως θα συνεχίσουμε να παλεύουμε μέχρι τέλος. Πρέπει να έχουμε την προσοχή μας στην Ευρώπη. Θα προσπαθούμε καθε ματς στο πρωτάθλημα.

Είμαι ικανοποιημένος, τα παιδιά ακολούθησαν το πλάνο. Αξίζαμε τη νίκη και είναι δείγμα πόσο ενωμένοι είμαστε, Ακολουθεί το ματς με την Σαμροκ Ρόβερς, μετα ματς στο Ηράκλειο, πρέπει να μείνουμε ενωμένοι αυτόν το διάστημα».