Ο Παναθηναϊκός συνάντησε το ίδιο πρόβλημα στο επιθετικό παιχνίδι του, για τρίτη διαδοχική φορά.

Ο Παναθηναϊκός «μπλόκαρε» στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο (25/01, 0-0), στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Έμεινε με τον τρόπο αυτό δίχως νίκη για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι σε όλες τις διοργανώσεις. Πρώτα ήρθε η ήττα με 4-0 από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (18/01) την προηγούμενη αγωνιστική, για να ακολουθήσει η ισοπαλία με τη Φερεντσβάρος στο Europa League (22/01, 1-1) και τώρα οι Περιστεριώτες.

Οι «τελικοί» του Παναθηναϊκού και γιατί «ανησυχεί» ο Ράφα Μπενίτεθ Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για τη δύσκολη συνέχεια που θα έχει ο Παναθηναϊκός στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Σε αυτά τα παιχνίδια, η επίθεση του «τριφυλλιού» έχει αποδειχθεί ως η «αχίλλειος πτέρνα» του. Είναι χαρακτηριστικό πως κατάφερε να σκοράρει μόλις μία φορά, χάρη στο τέρμα που πέτυχε ο Ζαρουρί στη Βουδαπέστη.

Το μοτίβο που παρατηρήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα «έδειξε» ένα μείζον πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ αδυνατεί να φτάσει εύκολα σε «καθαρές» ευκαιρίες για γκολ.

Κόντρα σε ΑΕΚ, Φερεντσβάρος και Ατρόμητο, ο Παναθηναϊκός όχι απλώς είχε λιγότερα xGoals από τους αντιπάλους του, αλλά δεν κατάφερε να ξεπεράσει το 1 σε κανένα από αυτά!

Με την «Ένωση» στη Νέα Φιλαδέλφεια έφτασε σε 12 τελικές προσπάθειες, με απολογισμό 0,75 xGoals. Στην Ουγγαρία είχε τον ίδιο ακριβώς αριθμό ευκαιρία, με τα xGoals να περιορίζονται στα 0,73, όπου κατάφερε ωστόσο να βρει δίχτυα. Στο Περιστέρι οι «πράσινες» τελικές έμειναν στις 9, ενώ τα xGoals ήταν 0,72.

Συνολικά, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ μετρά 33 προσπάθειες για γκολ στα τρία τελευταία ματς, με μόλις 2.2 αναμενόμενα γκολ, ενώ μάλιστα κατάφερε εν τέλει να πετύχει μόλις ένα.

Δίχως αμφιβολία, είναι ένα πρόβλημα που χρήζει άμεσης επίλυσης από τον Ισπανό τεχνικό.