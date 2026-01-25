Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για τη δύσκολη συνέχεια που θα έχει ο Παναθηναϊκός στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Παναθηναϊκός «κόλλησε» στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο (25/01, 0-0), στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, και έτσι δεν κατάφερε να μειώσει τη διαφορά από την 4άδα, έπειτα από την απώλεια βαθμών Λεβαδειακού με τον Άρη.

Ο Ράφα Μπενίτεθ, μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV, στάθηκε στα δύο πρόσωπα που έδειξε η ομάδα του στην αναμέτρηση, ενώ ερωτηθείς για τον στόχο της 4άδας δεν έκρυψε πως πλέον υπάρχει ανησυχία.

Μάλιστα, τόνισε πως από εδώ και στο εξής κάθε παιχνίδι αναμένεται να είναι τελικός για τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Ράφα Μπενίτεθ:

«Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν καλοί. Στο δεύτερο ήμασταν καλύτεροι, είχαμε μία πολύ καλή ευκαιρία, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό.

Είμαστε ανήσυχοι. Κάθε ματς θα είναι τελικός. Είχαμε θέματα, δεν υπήρχε ενέργεια. Κάποιοι παίκτες δεν ήταν στο 100%, είδατε και τον Τσιριβέγια. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα παλέψουμε για να μπούμε στην τετράδα. Θα πρέπει να είμαστε όλοι fit.

Στο δεύτερο ημίχρονο σήμερα βελτιωθήκαμε κι αξίζαμε να νικήσουμε. Είχαμε ξεκάθαρες ευκαιρίες. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Προσπαθείς, αλλά δεν νικάς πάντα».

Αναλυτικά, το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού έως το φινάλε της κανονικής διάρκειας*:

Παναθηναϊκός-Κηφισιά

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός-ΑΕΛ

ΟΦΗ-Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός-Άρης

Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός

Αστέρας Τρίπολης-Παναθηναϊκός

*Εκκρεμεί το παιχνίδι Παναθηναϊκός-ΟΦΗ από τον πρώτο γύρο.