Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, παρά το γεγονός, πως είχε χάσει μεγάλο μέρος της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ είχε ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν του.
Ωστόσο, ακόμα ένας τραυματισμός θα τον αναγκάσει να μείνει ξανά στα… πιτς. Οι αρχικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία 2-3 εβδομάδων, για θλάση στον τετρακέφαλο.
Επομένως, φαντάζει δύσκολο να παίξει στα επόμενα τρία ματς της ομάδας του και θα κάνει… αγώνα δρόμου, για να προλάβει την πρεμιέρα στη League Phase του Europa League.
Προφανώς και είναι μία δυσάρεστη εξέλιξη για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, καθώς βλέπει έναν από τους πιο επιδραστικούς παίκτες της ομάδας του να μένει εκτός δράσης.
Άλλωστε, αυτό το «μαρτυρούν» και οι αριθμοί του.
Οι πρωτιές που «χάνει» ο ΠΑΟΚ
Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ήταν ο άνθρωπος, που «χάρισε» τη νίκη στην ομάδα του στην 1η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Την ίδια ώρα, αν ψάξουμε το Sofascore θα δούμε πως η απουσία είναι πολύ σημαντική.
Μιλάμε για τον ποδοσφαιριστή, που έχει τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο πρωτάθλημα, καθώς στα πρώτα δύο ματς μετράει 7.90.
Από εκεί και πέρα, είναι ο παίκτης, που έχει δημιουργήσει τις περισσότερες μεγάλες ευκαιρίες για τον ΠΑΟΚ (2). Την ίδια ώρα, έχει 3.5 πάσες-κλειδιά, ανά παιχνίδι, αριθμός που τον «τοποθετεί» ξανά στην κορυφή.
Κι όλα αυτά, ενώ είναι ο ένας από τους δύο σκόρερ της ομάδας του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Επομένως, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή, που βοηθάει, τόσο στο σκοράρισμα, αλλά και στη δημιουργία, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να πρέπει να βρει λύσεις για τις επόμενες 15-20 ημέρες!