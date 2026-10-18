Το «μοτίβο» που επαναλαμβάνει ο Παναθηναϊκός και θέλει να βελτιώσει ο Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τον Αστέρα AKTOR (18/10, 17:30), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, θέλοντας να επιστρέψει στις εγχώριες νίκες, μετά την ήττα στο ντέρμπι «αιωνίων».

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη νέα σεζόν. Μέτρησε τρεις διαδοχικές προκρίσεις στα προκριματικά, για να μπει στη League Phase του Conference League, έχει 5/6 νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ με το απόλυτο 2/2 άρχισε και στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ένα κομμάτι στο παιχνίδι του «τριφυλλιού», το οποίο σίγουρα προβληματίζει τον Δανό τεχνικό.

Αυτό αφορά την αναλογία μεταξύ των τελικών προσπαθειών που δημιουργεί ο Παναθηναϊκός, συγκριτικά με τα γκολ που πετυχαίνει.

Η ικανοποίηση του Νίστρουπ και το μεγάλο «αλλά» Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ήταν πολύ ικανοποιημένος από την εμφάνιση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα (15/10, 2-1), αλλά είχε και ένα «παράπονο».

Ρίχνοντας μια ματιά στους συγκεκριμένους αριθμούς, κατά τη διάρκεια των έξι πρώτων αγωνιστικών της Stoiximan Super League, βλέπουμε πως οι «πράσινοι» έχουν «φτιάξει» συνολικά 109 τελικές προσπάθειες. Κι όμως, δεν διαθέτουν την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα! Με τα 12 τέρματα που έχουν σημειώσει, βρίσκονται πίσω από την ΑΕΚ (16), αλλά και από τον ΠΑΟΚ (13).

Ο Παναθηναϊκός μετατρέπει σε γκολ μόλις το 11% των προσπαθειών του. Το ποσοστό είναι αρκετά χαμηλό και χρήζει βελτίωσης. Αυτό είναι κάτι που γνωρίζει ο Τζέικομπ Νίστρουπ και θέλει να το «δουλέψει» με τους παίκτες του.