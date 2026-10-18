Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες, για τις εγχώριες διοργανώσεις, κόντρα στον Asteras AKTOR (18/10, 5-1). Σε ένα ματς που ο Τζέικομπ Νίστρουπ είχε ένα «παράπονο», ενώ είδε και δύο παίκτες του να τραυματίζονται.

Επιστροφή στις νίκες για τον Παναθηναϊκό στη Stoiximan Super League.

Το «τριφύλλι» με μία ονειρική επιθετική εμφάνιση κέρδισε με 5-1 (18/10) τον Asteras AKTOR, για την 7η αγωνιστική.

Σε μία αναμέτρηση που ο Τζέικομπ Νίστρουπ είδε την ομάδα του να δημιουργεί πολλές ευκαιρίες. Παρ’ όλα αυτά, υπήρχαν και πράγματα που έκαναν τον Δανό προπονητή να «ανησυχεί».

Ένα από αυτά ήταν και οι τραυματισμοί των Αζεντίν Ουναΐ και Αντριάνο Γιάγκουσιτς.

Ακόμα δεν υπάρχει μία «καθαρή εικόνα», με την πρώτη εκτίμηση για τον Μαροκινό χαφ να κάνει λόγο για πρόβλημα στον δικέφαλο, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον συμπαίκτη του.

Το πόσο καιρό θα χρειαστεί να μείνει εκτός δεν έχει γίνει γνωστό, καθώς θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις.

Μπορεί το σκορ να «μιλάει» για μία εύκολη νίκη, αλλά ο Τζέικομπ Νίστρουπ είχε ένα μεγάλο «παράπονο».

Συγκεκριμένα, τόνισε στις δηλώσεις του στο ΣΚΑΪ, πως θα ήθελε η ομάδα να έχει καλύτερη εικόνα στο πρώτο 30λεπτο.

Αναλυτικά, τι είπε ο Τζέικομπ Νίστρουπ:

Για την αντίδραση μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό:

«Επιστρέψαμε στον δρόμο μας μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό. Κάναμε δύο νίκες. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί κυρίως στο πως παίξαμε την μπάλα χαμηλά, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες. Δεν είμαι ικανοποιημένος για το πρώτο μισάωρο γιατί ήμασταν πολύ αργοί στο μυαλό μας και αυτά που θέλαμε να κάνουμε αλλά σε γενικές γραμμές τα πήγαμε καλά».

Για τους τραυματισμούς των Ουναΐ και Γιάγκουσιτς:

«Οι τραυματισμοί είναι μέρος του παιχνιδιού. Είναι πολύ στενάχωρο. Πρόκειται για δύο ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην ίδια θέση. Αυτό που περιμένουμε έιναι οι ιατρικές εξετάσεις, για να δούμε πόσο καιρό θα λείψουν. Ωστόσο, τόσο εγώ όσο και η ομάδα είμαστε χαρούμενοι γιατί έχουμε πολλούς και καλούς ποδοσφαιριστές να καλύψουν το κενό τους».

Για την εικόνα του Παναθηναϊκού και αν είναι κοντά σε αυτό που θέλει:

«Αρχίζουμε να δείχνουμε καλή εικόνα με την μπάλα. Είναι δύο συνεχόμενα παιχνίδια που δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες, οπότε τα πράγματα δείχνουν καλά για εμάς».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ: