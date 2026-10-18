Ο Ολυμπιακός φεύγει με «τρίποντο» από την έδρα του Παναιτωλικού (18/10, 0-2), με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να μιλάει για το πώς «ισορρόπησε» το ματς η ομάδα του, όταν δέχτηκε πίεση.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει το νικηφόρο σερί του, καθώς κέρδισε και τον Παναιτωλικό (18/10, 0-2), για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Ζοέλ Ρόκα, αλλά και ο Τσικίνιο ήταν οι δύο παίκτες που έκαναν τη… διαφορά.

Μαζί τους και ο Στέφαν Ορτέγκα, που όταν τον είχε ανάγκη η ομάδα του φώναξε βροντερά «παρών».

Ο Γερμανός τερματοφύλακας πραγματοποίησε ορισμένες καθοριστικές επεμβάσεις, όταν οι Πειραιώτες πιέστηκαν.

Ωστόσο, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ εξήγησε το «πώς» προσπάθησε να «ισορροπήσει» την αναμέτρηση, όταν ο Παναιτωλικός είχε τα «ηνία».

Ο Ισπανός τεχνικός εξήγησε στις δηλώσεις του στη MAGENTA TV ότι οι αλλαγές έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.

Όντας πολύ ευχαριστημένος, από τα όσα έκαναν στον αγωνιστικό χώρο.

Joel Roca finds the net 💥 pic.twitter.com/GmvsNTKmmI — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 18, 2026

Αναλυτικά, τι είπε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ:

«Κάναμε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, είναι κρίμα που σε δυο λάθη μας, τους δώσαμε την ευκαιρία να μας απειλήσουν, ωστόσο νομίζω πως ήταν πολύ καλό το πρώτο ημίχρονο. Σήμερα δώσαμε πολύ χώρο στο πρώτο ημίχρονο αλλά προηγηθήκαμε, όμως οι ευκαιρίες ήταν για μεγαλύτερη διαφορά.

Σε τέτοια παιχνίδια είναι πολύ λογικό να υπάρξει στιγμή που θα υποφέρεις, υπήρξε στο β’ ημίχρονο μια τέτοια στιγμή αλλά νομίζω πως με τις αλλαγές ισορροπήσαμε το παιχνίδι, και οι παίκτες που ξεκίνησαν κι αυτοί που ήρθαν από τον πάγκο πήραν μια δίκαιη νίκη».