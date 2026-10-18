ΠΑΟΚ και Ηρακλής (18/10, 21:00) ξανά αντιμέτωποι, μετά από πολλά χρόνια. Όμως, υπήρχε ένας «κοινός παρονομαστής» στα ρόστερ τους, απ’ την τελευταία τους αναμέτρηση!

Ένα μεγάλο ντέρμπι είναι έτοιμο για restart! ΠΑΟΚ και Ηρακλής (18/10, 21:00) ξανά αντιμέτωποι για τη Stoiximan Super League.

Σε μία κόντρα που «κρατάει» εδώ και πολλά χρόνια, αλλά είχε συνεχόμενες απουσίες, μετά τον υποβιβασμό του «Γηραιού».

Πότε ήταν η τελευταία φορά που είδαμε ένα παρόμοιο παιχνίδι; Το 2017! Πολλοί θα περίμεναν ότι τίποτα δεν θα… θυμίζει αυτήν την αναμέτρηση.

Ωστόσο, υπάρχει ένας παίκτης που έχει «ζήσει» το συγκεκριμένο ματς, αλλά δεν θα είναι «παρών» για το ντέρμπι.

Ο Δημήτρης Πέλκας έδινε «μάχη» με τον χρόνο, ώστε να προλάβει να είναι στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι.

Τελικά, δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί και δεν θα βοηθήσει την ομάδα του.

Παρ’ όλα αυτά, έχει στη μνήμη του το τελευταίο ντέρμπι! Κι όμως, αφού ήταν στον πάγκο του ΠΑΟΚ στις 26 Νοεμβρίου του 2017, έχοντας περάσει στον αγωνιστικό χώρο στο 29ο λεπτό, αφού είχε αποχωρήσει ο Μπίσεσβαρ, με τραυματισμού.

Αν δούμε τις αποστολές των δύο ομάδων από εκείνη την αναμέτρηση, αρκετοί έχουν αποσυρθεί ή άλλοι «ζουν» άλλες «περιπέτειες».

Όμως, κανένας -εκτός του Δημήτρη Πέλκα- δεν ανήκει στη μία ή στην άλλη ομάδα!

Με τον -πλέον- 32χρονο μεσοεπιθετικό να μην μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του, αλλά θα κάτι από τον «αέρα» του τελευταίου ντέρμπι Θεσσαλονίκης.

Δείτε ΕΔΩ τις αποστολές για το τελευταίο ματς ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ηρακλή.