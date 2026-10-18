Ο Ρέμο Φρόιλερ έχει εξελιχθεί σε έναν από τους παίκτες-κλειδιά του Ολυμπιακού και πλέον έχει την ευκαιρία για ένα ξεχωριστό «παράσημο».

Το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός «έψαχνε» έναν χαφ που θα μπορέσει να τους δώσει «ανάσες», αλλά και αρκετές λύσεις.

Η απόφαση πάρθηκε αργά μέσα στο καλοκαίρι και ο Ρέμο Φρόιλερ, χωρίς να έχει προετοιμασία στα «πόδια» του κατέφτασε τον Πειραιά.

Πολλοί θα περίμεναν ότι θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής, αλλά μόνο αυτό δεν έγινε στην περίπτωσή του.

Ο Ελβετός μέσος έχει εξελιχθεί σε έναν παίκτη-κλειδί για τους «ερυθρολεύκους».

Τόσο με την ποιότητά του, όσο και με την εμπειρία του που «χαρίζει» στο παιχνίδι της ομάδας του.

Και πλέον, έχει την ευκαιρία να προσθέσει ένα ξεχωριστό «παράσημο» στην καριέρα του, ακόμα και οδεύει για τα 35 του!

Η μεγάλη ευκαιρία του Φρόιλερ

Το βιογραφικό του είναι αξιοζήλευτό, καθώς έχει παίξει σε μεγάλα πρωταθλήματα, όπως η Premier League και η Serie A.

Παρ’ όλα αυτά, στην Ελλάδα έχει την ευκαιρία να πετύχει κάτι μοναδικό.

Πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες ήταν ο άνθρωπος που είχε «σερβίρει» στη Λειβαδιά για το γκολ του Μανώλη Σάλιακα!

Η επιστροφή στη δράση στη Stoiximan Super League τον βρήκε με μία νέα ασίστ. Αυτή τη φορά στο νικηφόρο ντέρμπι «αιωνίων» για τους Πειραιώτες, καθώς έδωσε την πάσα στον Παναγιώτη Ρέτσο, πριν να σκοράρει!

Ο Φρόιλερ είχε «δει» το γκολ του Ρέτσου, πριν καν πάρει την κεφαλιά Η στιγμή που ο Ρέμο Φρόιλερ «βλέπει» το γκολ του Ρέτσου, λίγα δευτερόλεπτα πριν η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα.

Απέναντι στον Παναιτωλικό (18/10, 17:00) το μόνο που έχει να κάνει είναι να δώσει ακόμα μία ασίστ, ώστε να έχει από -τουλάχιστον- μία σε τρία συνεχόμενα ματς πρωταθλήματος.

Κάτι που δεν έχει πετύχει ποτέ στην καριέρα του, αλλά σε λίγες ώρες θα έρθει «αντιμέτωπος», με μία μεγάλη ευκαιρία.