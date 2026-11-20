Τι ισχύει με τη λίστα για τα παιχνίδια του Europa League και γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει δικαίωμα αλλαγής ποδοσφαιριστή.

Ο Ολυμπιακός είδε τη μεσαία γραμμή του να «πληγώνεται» σοβαρά, καθώς μέσα σε πολύ μικρό διάστημα τρεις ποδοσφαιριστές του τέθηκαν νοκ-άουτ, για αρκετές εβδομάδες.

Ο Σαντιάγο Έσε είχε τεθεί ήδη εκτός δράσης εδώ και μερικές εβδομάδες, από την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ (08/11, 1-1), με αποτέλεσμα να μείνει στα «πιτς» για περίπου έξι εβδομάδες. Τα προβλήματα στη μεσαία γραμμή των Πειραιωτών, όμως, έγιναν ακόμα σοβαρότερα την Πέμπτη (19/11).

Ο Γκουστάβο Πουέρτα, όπως έδειξαν οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε αφού γύρισε από την εθνική ομάδα του, έχει υποστεί παρόμοιο τραυματισμό με τον Αργεντινό χαφ. Δηλαδή, κάκωση έσω πλαγίου συνδέσμου στο αριστερό γόνατο. Αυτό σημαίνει πως θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δύο μήνες.

Επιπλέον, από το… πουθενά σοβαρό τραυματισμό αποκόμισε στην προπόνηση του Ολυμπιακού και ο Τσικίνιο! Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός, ο οποίος θα μπορούσε να συνεισφέρει στη θέση «8», υπέστη κάταγμα στο μετατάρσιο, με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ-άουτ και για 8-10 εβδομάδες!

Οι μόνοι διαθέσιμοι χαφ, αυτή τη στιγμή, είναι οι Ρέμο Φρόιλερ και Λορέντσο Σιπιόνι, με τον Αργεντινό, ωστόσο, να είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας και να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Europa League. Και αξίζει να σημειωθεί, πως ο Ολυμπιακός δεν έχει δικαίωμα να κάνει κάποια αλλαγή στην ευρωπαϊκή του λίστα, παρά τους σοβαρούς τραυματισμούς που αντιμετωπίζει.

Τι ισχύει με τη λίστα της UEFA

Γιατί συμβαίνει αυτό και οι «ερυθρόλευκοι» δεν μπορούν να αντικαταστήσουν κάποιον εκ των ποδοσφαιριστών που ταλαιπωρούνται από σοβαρούς τραυματισμούς, όπως είχε συμβεί με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, όταν τραυματίστηκε σοβαρά ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί;

Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως ο κανονισμός της UEFA δίνει το δικαίωμα σε κάθε ομάδα να κάνει μία αλλαγή, κατά τη διάρκεια της League Phase, η οποία αφορά μακροχρόνιο τραυματισμό. Δηλαδή, ένα πρόβλημα που θέτει έναν ποδοσφαιριστή νοκ-άουτ, για τουλάχιστον 60 ημέρες. Και οι Πειραιώτες εξαργύρωσαν αυτό το δικαίωμα, αλλάζοντας τον Μαροκινό επιθετικό.