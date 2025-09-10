Ο Λορέν Μορόν παραμένει στον Άρη, παρά το έντονο ενδιαφέρον της Αλ Σαμπάμπ από τη Σαουδική Αραβία.

Ο προπονητής της Αλ Σαμπάμπ, Ιμανόλ Αλγκουασίλ, επιθυμούσε την απόκτηση του συμπατριώτη του επιθετικού, όμως τελικά δεν είδε την επιθυμία του να πραγματοποιείται.

Παρά την πρόταση που κατέθεσε η Αλ Σαμπάμπ, ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, το ποσό αυτό δεν ικανοποίησε τις απαιτήσεις του Άρη. Ως αποτέλεσμα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν προχώρησε σε διαπραγματεύσεις και απέρριψε την προσφορά.

Επιπλέον, ούτε ο Λορέν Μορόν ήταν θετικός σε μια ενδεχόμενη μετακίνηση στη Σαουδική Αραβία.

Ο Ισπανός φορ, ο οποίος από το καλοκαίρι του 2023 βρίσκεται στον Άρη, έχει καταγράψει 81 συμμετοχές, με 41 γκολ και 6 ασίστ. Το συμβόλαιό του με τους «κίτρινους» έχει ισχύ μέχρι το 2027.