Οι απίστευτες επιδόσεις της ΑΕΚ, στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές στη Stoiximan Super League, αντικατοπτρίζονται πλήρως σε ένα στατιστικό.

Η εξαιρετικά φορμαρισμένη και θεαματική ΑΕΚ σάρωσε απέναντι στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, κερδίζοντας με 5-0 και στέλνοντας ξανά μήνυμα ισχύος.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, ο οποίος δείχνει να έχει βρει νέο ρόλο και αγωνιστική αναγέννηση υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Νίκολιτς είχε «δείξει» το πλάνο του για τον Λιούμπισιτς, εδώ και μέρες Τι είχε δηλώσει ο Μάρκο Νίκολιτς για τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς και τα όσα έδειξε ο Κροάτης χαφ, στο Παναιτωλικός-ΑΕΚ.

Η «Ένωση» βρίσκεται αυτή την περίοδο στην κορυφή της φόρμας της στο ελληνικό ποδόσφαιρο, μετρώντας οκτώ διαδοχικές νίκες και δέκα επιτυχίες στα τελευταία έντεκα παιχνίδια, παρουσιάζοντας σταθερότητα τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει και στο επιθετικό ξέσπασμα των «κιτρινόμαυρων», καθώς στα τρία πιο πρόσφατα ματς πρωταθλήματος έχουν σημειώσει συνολικά 12 γκολ (3-2 με Παναθηναϊκό, 4-1 με Ατρόμητο και 5-0 με Παναιτωλικό), όσα είχαν πετύχει συνολικά στις πρώτες 11 αγωνιστικές!

Αν στο ξεκίνημα της σεζόν η ΑΕΚ εξασφάλιζε βαθμούς κυρίως με οριακές νίκες 1-0 – αποτέλεσμα που επαναλάμβανε συχνά τότε – πλέον δείχνει να έχει ανεβάσει ρυθμό. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς συνεχίζει να κερδίζει, αλλά πλέον το κάνει με κυριαρχικό και άκρως πειστικό τρόπο, κάτι που το «δείχνουν» οι αριθμοί.