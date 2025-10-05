Έστω ένας βαθμός απέναντι στην Κηφισιά είναι αρκετός για την ΑΕΚ, ώστε να πετύχει κάτι που δεν έχει καταφέρει από το 2019 στην Ελλάδα!

Η 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League έχει ξεκινήσει. Η ΑΕΚ σε λίγες ώρες δίνει τη δική της «μάχη», με στόχο να συνεχίσει να είναι στην κορυφή και να περιμένει την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό (05/10, 20:30).

Ωστόσο, για να τα καταφέρει θα πρέπει να «ξεπεράσει» το «εμπόδιο» της Κηφισιάς (05/10, 18:00).

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο Περιστέρι. Σε μία αναμέτρηση, που η «Ένωση» θέλει να «ψάξει» κάτι που δεν έχει καταφέρει από το 2019!

Η ΑΕΚ το προσπάθησε, αλλά έχει χρόνια να τα καταφέρει

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς παραμένει αήττητη στις εγχώριες διοργανώσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις εκτός έδρας αναμετρήσεις, που έχει δώσει για το πρωτάθλημα.

Κι αυτό, γιατί οι «κιτρινόμαυροι» μετρούν μία ισοπαλία με την ΑΕΛ (21/09, 1-1), αλλά και μία νίκη με τον Λεβαδειακό (14/09, 0-1).

Αυτό σημαίνει πως θα προσπαθήσει να πάρει έστω έναν βαθμό στις πρώτες τρεις «δοκιμασίες» της μακριά από το «σπίτι» της.

Μπορεί να ακούγεται σαν ένα απλό… γεγονός, αλλά η ΑΕΚ έχει δυσκολευτεί αρκετά τα τελευταία χρόνια!

Για την ακρίβεια, κάτι τέτοιο έχει να συμβεί έξι ολόκληρα χρόνια! Το 2019 η «Ένωση» είχε κερδίσει τον Αστέρα στην Τρίπολη και στο Αγρίνιο τον Παναιτωλικό. Το 3/3 δεν έγινε, καθώς είχε μείνει στο 0-0 με την ΑΕΛ στη Λάρισα.

Ωστόσο, ήταν και η τελευταία φορά, που η ΑΕΚ είχε καταφέρει να μαζέψει στο… σακούλι της, έστω από έναν βαθμό στις πρώτες τρεις αναμετρήσεις εκτός έδρας.

Θα μπορέσει να πετύχει κάτι ανάλογο και φέτος; Το μόνο που απομένει, είναι να κάνουμε υπομονή λίγες ώρες, ώστε να γνωρίζουμε την απάντηση!