Όπως αναφέρει ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο, η ΑΕΚ έχει έρθει σε συμφωνία με τη Μοντερέι, για την παραχώρηση του Αντονί Μαρσιάλ.

Η ΑΕΚ φαίνεται πως είναι έτοιμη να προχωρήσει στην παραχώρηση του Αντονί Μαρσιάλ!

Τις τελευταίες ώρες είχε γίνει γνωστό πως η «Ένωση» βρισκόταν σε προχωρημένες συζητήσεις για την αποχώρηση του Γάλλου επιθετικού.

Καθώς φαίνεται, το μέλλον του αναμένεται να είναι στο Μεξικό και τη Μοντερέι. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο, οι «Ραγιάδος» ήρθαν σε συμφωνία με την ΑΕΚ, ώστε να αγοράσουν τον Αντονί Μαρσιάλ.

🚨Rayados acordó la compra de Antonhy Martial y dejó a Pumas fuera de competencia.

*️⃣El Monterrey arregló con el AEK el traspaso y le paga un importante contrato al delantero francés, con pasado en Manchester United. pic.twitter.com/Ioy8UToZQ3 — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 11, 2025

Μάλιστα, αν και δεν αποκαλύπτει το ποσό, ο έγκυρος δημοσιογράφος τονίζει πως αναμένεται να προσφέρει ένα αρκετά μεγάλο συμβόλαιο στον ποδοσφαιριστή.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη πληροφορία επιβεβαιώθηκε και από την ΠΑΕ ΑΕΚ, με σχετική ενημέρωση. Μάλιστα, τονίζεται πως έχει δοθεί άδεια στον παίκτη, ώστε να μεταφερθεί σε ενδιάμεση χώρα και να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, λόγω τις πίεσης χρόνου που υπάρχει, αφού στις 12 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνονται οι μεταγραφές στο Μεξικό.

Υπενθυμίζουμε πως αυτή τη στιγμή, ο Γάλλος λαμβάνει από την ΑΕΚ 3.500.000 ευρώ ετησίως, με τη διάρκεια του συμβολαίου του να φτάνει ως το καλοκαίρι του 2027.

Ο Μαρσιάλ αγωνίστηκε σε 24 παιχνίδια με τα «κιτρινόμαυρα», ενώ πέτυχε 9 γκολ και μοίρασε 2 ασίστ. Πλέον, φαίνεται πως απομένουν οι τελικές λεπτομέρεις, προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά το deal.