Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της ΑΕΚ, για τη League Phase στο Conference League.

Η ΑΕΚ γνωρίζει πλέον τους έξι αντιπάλους της στη League Phase του Conference League, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 29 Αυγούστου.

Την επόμενη ημέρα, η UEFA ανακοίνωσε και το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς.

Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση στις 2 Οκτωβρίου 2025, φιλοξενούμενη στη Σλοβενία από την Τσέλιε. Η τελευταία αγωνιστική θα βρει την Ένωση στις 18 Δεκεμβρίου, με εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Κραϊόβα.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα των αγώνων της ΑΕΚ:

2 Οκτωβρίου 22:00 Τσέλιε (εκτός)

23 Οκτωβρίου 19:45 Αμπερντίν (εντός)

6 Νοεμβρίου 19:45 Σάμροκ (εντός)

27 Νοεμβρίου 22:00 Φιορεντίνα (εκτός)

11 Δεκμβρίου 19:45 Σαμσουνσπόρ (εκτός)

18 Δεκεμβρίου 22:00 Κραϊόβα (εντός)