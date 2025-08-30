Η ΑΕΚ γνωρίζει πλέον τους έξι αντιπάλους της στη League Phase του Conference League, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 29 Αυγούστου.
Την επόμενη ημέρα, η UEFA ανακοίνωσε και το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς.
Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση στις 2 Οκτωβρίου 2025, φιλοξενούμενη στη Σλοβενία από την Τσέλιε. Η τελευταία αγωνιστική θα βρει την Ένωση στις 18 Δεκεμβρίου, με εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Κραϊόβα.
Αναλυτικά, το πρόγραμμα των αγώνων της ΑΕΚ:
2 Οκτωβρίου 22:00 Τσέλιε (εκτός)
23 Οκτωβρίου 19:45 Αμπερντίν (εντός)
6 Νοεμβρίου 19:45 Σάμροκ (εντός)
27 Νοεμβρίου 22:00 Φιορεντίνα (εκτός)
11 Δεκμβρίου 19:45 Σαμσουνσπόρ (εκτός)
18 Δεκεμβρίου 22:00 Κραϊόβα (εντός)