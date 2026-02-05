Ο Ολυμπιακός «συνδέθηκε» με τον Ντέρικ Λουκάσεν, έναν ποδοσφαιριστή που «ξεχώριζει» με μία πρωτιά στο Champions League, έχοντας «αφετηρία» το Γ. Καραϊσκάκης!

Λίγες ώρες πριν ολοκληρωθεί η προθεσμία των ελληνικών ομάδων, για αλλαγές στην ευρωπαϊκή τους λίστα, ένα νέο όνομα προστέθηκε στη λίστα του Ολυμπιακού.

Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή, που είχαμε δει πρόσφατα στο Γ. Καραϊσκάκης, μιας και παίζει τη δεδομένη στιγμή στην Πάφο. Ο λόγος για τον Ντέρικ Λουκάσεν.

Έναν κεντρικό αμυντικό, που το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το επερχόμενο καλοκαίρι και αυτόματα η περίπτωσή του είναι πιο εύκολη.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην Ολλανδία, ο παίκτης είναι θετικός σε μία ενδεχόμενη «μετακίνηση». Ωστόσο, για να υπάρξει κάτι τέτοιο θα πρέπει να τα «βρουν» οι δύο ομάδες.

Μπορεί η Πάφος να αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League, όμως, ο Ντέρικ Λουκάσεν ήταν μία μεγάλη «έκπληξη»! Μάλιστα, μπόρεσε να «ξεχωρίσει» με τις εμφανίσεις του, με «αφετηρία» το Γ. Καραϊσκάκης.

Η «αφετηρία» & η πρωτιά που κανείς δεν… άγγιξε

Ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός ήταν ένα από τα βασικά «γρανάζια» της Πάφου, στην πρώτη της εμπειρία στα «αστέρια».

Έτσι και αλλιώς, ήταν βασικός σε όλες τις αναμετρήσεις της League Phase, χωρίς να «χάσει» ούτε ένα δευτερόλεπτο!

Μάλιστα, ήταν και ο ποδοσφαιριστής, που με δικό του γκολ, είχε «υπογράψει» την πρώτη νίκη της ομάδας του σε όμιλο της διοργάνωσης απέναντι στη Βιγιαρεάλ (05/11/2025, 1-0)!

Voormalig #PSV– en #AZ-speler Derrick Luckassen kan op de slotdagen van de Griekse transferperiode een stap maken naar topclub #OlympiacosFC. De verdediger zelf staat open voor een overstap naar de koploper van Griekenland. Lees meer via: https://t.co/12r15SmkxN — Mounir Boualin (@MounirBoualin) February 5, 2026

Από εκεί και πέρα, είχε μία πρωτιά, που -μέχρι στιγμής- κανείς άλλος παίκτης δεν έχει… αγγίξει!

Και όλα ξεκίνησαν στο Γ. Καραϊσκάκης! Όταν ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Πάφο, ο Ντέρικ Λουκάσεν ήταν από τους μεγάλους «πρωταγωνιστές».

Κι αυτό, γιατί μπόρεσε να «καθαρίσει» σε 19 διαφορετικές περιπτώσεις επιθετικές προσπάθειες των Πειραιωτών!

Αριθμός-ρεκόρ, για τη φετινή διοργάνωση, από τη League Phase και μετέπειτα!

Από τότε, δεν… κοίταξε ποτέ πίσω του. Μπορεί ο μέσος όρος του να είναι πιο χαμηλός, αλλά παραμένει εντυπωσιακός. Ο λόγος; Το ότι μετράει 10.2 ξεκαθαρίσεις ανά ματς στο Champions League, ενώ η αμέσως επόμενη καλύτερη επίδοση είναι οι 7.1 του Εγκόρ Σορόκιν!

Μία πρωτιά, που μόνο απαρατήρητη δεν μπορεί να περάσει, έχοντας ως «αφετηρία» το ματς στο Γ. Καραϊσκάκης απέναντι στον Ολυμπιακό.