Τι και αν το συμβόλαιό του Αρόλντ Μουκουντί έληγε το 2028; Η ΑΕΚ αποφάσισε να επεκτείνει τη συνεργασίας της με τον 27χρονο κεντρικό αμυντικό και υπάρχει «εξήγηση»!

Η ΑΕΚ «έτρεξε» και πολύ πριν τη λήξη του συμβολαίου του Αρόλντ Μουκουντί έφτασε σε συμφωνία, για την επέκταση της συνεργασίας της!

Όπως έγινε γνωστό, ο Καμερουνέζος αμυντικός θα συνεχίσει στην «Ένωση» τουλάχιστον για τα επόμενα τέσσερα χρόνια! Δηλαδή, θα είναι «δεμένος», μέχρι το καλοκαίρι του 2029!

Γιατί η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς «βιάστηκε» τόσο πολύ; Μία πρωτιά είναι αρκετή, για να μας το «εξηγήσει»!

Η «πρωτιά» που «εξηγεί» την επέκταση του συμβολαίου του Μουκουντί

Ο Αρόλντ Μουκουντί έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη φετινή σεζόν. Ο Μάρκο Νίκολιτς τού έχει δώσει τα «κλειδιά» της άμυνας της ΑΕΚ και ο Καμερουνέζους εντυπωσιάζει.

Άλλωστε, και οι αριθμοί το ίδιο ακριβώς «μαρτυρούν». Στη Stoiximan Super League και σε πέντε ματς έχει συγκεντρώσει 7.28 στο σύστημα αξιολόγησης του Sofascore.

Παράλληλα, μετράει 3.2 ανακτήσεις της μπάλας, αλλά και ισάριθμες αποκρούσεις ανά παιχνίδι! Την ίδια ώρα, κερδίζει το 70% των μονομαχιών που δίνει και αποτελεί ένα από τα βασικότερα «γρανάζια» της ομάδας του.

“Very happy to continue the adventure with this club !

On the way to achieving our goals”.



Mono AEK 💛🦅



-Harold Moukoudi#SergentMoukou pic.twitter.com/t4V5UHZj7x — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) September 30, 2025

Γεγονός, που φαίνεται και στον χρόνο συμμετοχής του! Μπορεί να μην έχει παίξει σε όλα τα ματς της ΑΕΚ, αλλά είναι ο ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής, σύμφωνα με το Transfermarkt!

Κι όμως, αφού έχει βρεθεί στον αγωνιστικό χώρο για 1.110 λεπτά! Περισσότερα, ακόμα και από τον Θωμά Στρακόσα, που είναι ο βασικός τερματοφύλακας της «Ένωσης».

Προφανώς και είμαστε σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο για τη σεζόν, αλλά αυτή η «κορυφή» σίγουρα δείχνει πολλά, για τα όσα «σχεδιάζει» η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς!

Δείτε ΕΔΩ τους ποδοσφαιριστές, με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής της ΑΕΚ τη φετινή σεζόν.