Η ΑΕΚ ευνοήθηκε από τον πρωταθλητή της Ουγγαρίας και τώρα αυξάνει τις πιθανότητές για να είναι ισχυρή στην κλήρωση των Play Offs του Champions League.

Η κατάκτηση του πρωταθλήματος Ουγγαρίας από την Γκιόρ, η οποία επικράτησε με 1-0 της Κισβάρντα και επέστρεψε στον τίτλο για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2012-2013, βάζοντας τέλος στο σερί επτά τίτλων της Φερεντσβάρος, φέρνει ευχάριστα νέα για την ΑΕΚ.

Η εξέλιξη αυτή ευνοεί την «Ένωση», καθώς η Γκιόρ έχει χαμηλότερο συντελεστή στην UEFA, επιτρέποντας στην ελληνική ομάδα να διατηρηθεί στην 6η θέση της σχετικής κατάταξης ανάμεσα στους 42 συλλόγους των προκριματικών του Champions League και να αυξήσει τις πιθανότητες της να βρεθεί στους ισχυρούς των Play Offs.

Για να καταφέρει η ΑΕΚ να σκαρφαλώσει στην προνομιούχο πρώτη πεντάδα, χρειάζεται αρχικά η Λασκ να μη γνωρίσει την ήττα στην εκτός έδρας αναμέτρησή της με την Αούστρια Βιέννης (17/05, 15:30).

Παράλληλα, θα αρκεί και ο αποκλεισμός μίας εκ των Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Ερυθρού Αστέρα, Σλόβαν Μπρατισλάβας ή Λεχ Πόζναν κατά τον δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.