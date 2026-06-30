Ο Στέφαν Ντε Φράι είναι παίκτης του Παναθηναϊκού, για ένα νέο βήμα στην καριέρα του, που άλλαξε ριζικά πριν πολλά χρόνια, από μία «μετακίνηση»!

Ακόμα μία μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό που έχει ξεκινήσει πολύ «ζεστά» στο μεταγραφικό «παζάρι».

Ο Στέφαν Ντε Φράι θα είναι «πράσινος» από τη νέα σεζόν, αφού έχει πει το «ναι» για την απόκτησή του ως ελεύθερος.

Το «ποιος» είναι, οι περισσότεροι το γνωρίζουν, καθώς μιλάμε για έναν παίκτη που έχει «γράψει» πολλά χιλιόμετρα στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου.

Πλέον, αφήνει πίσω του τα όσα έζησε με Ίντερ, Λάτσιο και Φέγενορντ, για τον Νο.4 σταθμό της καριέρας του, που άλλαξε ριζικά έπειτα από μία «μετακίνηση»!

🚨🟢⚪️ Stefan de Vrij to Panathinaikos, here we go! Deal confirmed after agreement reported two days ago.



De Vrij will fly to Athens on Monday for medical after deal coordinated by his agent Pastorello.



Deal until June 2027 plus option for further year. 🇬🇷 pic.twitter.com/51hss4yEYu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2026

Πώς άλλαξε η καριέρα του Στέφαν Ντε Φράι

Ο Στέφαν Ντε Φράι από πολύ μικρή ηλικία είχε το «μικρόβιο» του ποδοσφαίρου. Γι’ αυτό και όταν ήταν τεσσάρων χρονών ξεκίνησε να παίζει.

Η «αφετηρία» ήρθε στον τοπική ομάδα της πόλης του, VV Spirit, όπου προπονητής ήταν ο πατέρας του. Στα 10 του αποφάσισε να πάει να κάνει ένα δοκιμαστικό στη Φέγενορντ, ώστε να «τεστάρει» τις δυνάμεις του.

Τελικά, αυτή η απόφαση τού άλλαξε τελείως τη ζωή, αφού έμελλε να περάσει από όλα τα ηλικιακά τμήματα υποδομής, μέχρι και να γίνει αρχηγός στην πρώτη ομάδα!

Παρ’ όλα αυτά, χρειάστηκε να κάνει μία «μετακίνηση». Όταν ήταν μικρός συνήθιζε να παίζει κυρίως ως κεντρικός μέσος. Όμως, δεν ήταν ποτέ ούτε ιδιαίτερα γρήγορος ή με έφεση στο σκοράρισμα.

Τα «όπλα» του ήταν: η ωριμότητά του, το «διάβασμα» του παιχνιδιού, και η ικανότητά του να «βλέπει» πράγματα που κανείς άλλος δεν μπορεί.

Γι’ αυτό στη Φέγενορντ αποφάσισε να τον τοποθετήσουν στην άμυνα, αρχικά ως: δεξιό αμυντικό και ύστερα ως: στόπερ.

Σε μία θέση που έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο. Έπαιξε σε Μουντιάλ, συμμετείχε Champions League, κατέκτησε τη Serie A και πλέον θα είναι στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό.

Και όλα αυτά, χάρη σε μία «μετακίνησή» του, που τελικά του άλλαξε και την καριέρα.