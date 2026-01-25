Από το 2018 και έπειτα, πάντα η ΑΕΚ έχει τον… τρόπο της απέναντι στον Asteras AKTOR, ακόμα και αν δεν έχει κερδίσει όλα τα ματς!

Η ΑΕΚ μπόρεσε να «αποδράσει» από την Τρίπολη για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League!

Η «Ένωση» με σκόρερ τον Λούκα Γιόβιτς και «ήρωα» τον Θωμά Στρακόσια πήρε το «τρίποντο» απέναντι στον Asteras AKTOR (24/01, 0-1).

Ο Σέρβος επιθετικός με ένα φανταστικό σουτ έκανε το 0-1 στο πρώτο ημίχρονο. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι θα γινόταν, αν ο πορτιέρε της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς δεν πραγματοποιούσε μία απ’ τις επεμβάσεις της σεζόν στα… χασομέρια.

Τελικά, οι «κιτρινόμαυροι» άντεξαν και πήραν τελικά τους τρεις βαθμούς. Σε μία συνθήκη, που τα τελευταία χρόνια έχουμε δει αρκετά.

Άλλωστε, οι δύο ομάδες έχουν συνεχόμενες χρονιές, που τα… λένε στα «μεγάλα σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ωστόσο, οι «κιτρινόμαυροι» από το 2018 και έπειτα μάλλον έχουν βρει το «πώς» να βγαίνουν τις περισσότερες φορές νικητές σε αυτή τη «μάχη».

Το εντυπωσιακό σερί της ΑΕΚ

Πηγαίνουμε στην 1η μέρα του Οκτωβρίου για το 2017. Τότε, οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί στην Τρίπολη για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η νίκη είχε πάει στους Αρκάδες, αφού είχαν επικρατήσει χάρη στα γκολ των Χουάν Μουνάφο και Μιχάλη Μάναλη.

Από τότε η ΑΕΚ έμαθε τα «λάθη» της και δεν την έχει… πατήσει ποτέ απέναντι στον Asteras AKTOR!

Κι όμως, αν δούμε μία-μία όλες τις αναμετρήσεις μεταξύ των δύο από το 2018 και έπειτα υπάρχουν μόνο δύο αποτελέσματα.

Ισοπαλίες, ή νίκες για τους «κιτρινόμαυρους». Για να είμαστε, πιο ακριβείς η «Ένωση» από τότε «τρέχει» ένα αήττητο σερί 21 αγώνων.

Μάλιστα, οι φορές που η ομάδα της Αρκαδίας έχει πάρει την ισοπαλία, είναι μονάχα πέντε!

Σε ένα «ζευγάρι», που πιθανότατα θα τα πει ξανά από τη νέα σεζόν. Οπότε, το σερί της ΑΕΚ έχει -τουλάχιστον- μέχρι και τη νέα «μάχη» των δύο ομάδων θα παραμείνει… άθικτο.