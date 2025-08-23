Ο Γιουσούφ Γιαζίτσι μετά την πρεμιέρα της Stoiximan Super League είπε το δικό του «ευχαριστώ», στον Ολυμπιακό, για όλη τη στήριξη που του έδειξε.

Ο Ολυμπιακός αν και δυσκολεύτηκε πήρε το πρώτο του «τρίποντο» στη σεζόν στη Stoiximan Super League.

Ο Asteras AKTOR (23/08, 2-0) κρατούσε, μέχρι τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης τον βαθμό της ισοπαλίας. Ωστόσο, ένα σουτ από το… πουθενά του Γιουσούφ Γιαζίτσι άλλαξε τα δεδομένα.

Η «στιγμή που περίμενε» ο Γιαζίτσι άργησε 11 μήνες, αλλά ήρθε μαζί με τη «λύτρωσή» του (video) «Περιμένω να έρθει η στιγμή μου», ήταν μερικά λόγια από όσα είπε ο Γιουσούφ Γιαζίτσι στις πρώτες του ημέρες στην Ελλάδα. Ωστόσο, κανείς δεν ήξερε ότι θα περιμένει 11 ολόκληρους μήνες!

Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός στο 90+3’, με έναν «κεραυνό» έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έλυσε τον «γόρδιο δεσμό» για την ομάδα του.

Αυτό ήταν και το παρθενικό του γκολ, με τη φανέλα των «ερυθρολεύκων», μιας και είχε αγωνιστεί μόνο μία φορά σε επίσημο ματς.

Πότε έγινε αυτό; Πριν από περίπου 10 μήνες και πάλι απέναντι στον Asteras AKTOR (27/10/2024, 1-0), αλλά λίγα λεπτά, μετά την είσοδό του υπέστη ρήξη χιαστών. Για αυτόν τον λόγο, και έχασε όλη την περασμένη σεζόν.

Έπειτα από την πρεμιέρα της φετινής Stoiximan Super League είπε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον Ολυμπιακό, στις δηλώσεις του στους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Αναλυτικά, τι δήλωσε ο Γιουσούφ Γιαζίτσι:

«Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που έχει συμβεί, γιατί πέρυσι στην πρώτη μου συμμετοχή απέναντι στον Αστέρα AKTOR τραυματίστηκα πολύ σοβαρά. Με κράτησε για εννέα ολόκληρους μήνες έξω, δεν μπορούσα να βοηθήσω, δεν μπορούσα να παίξω για να προσφέρω στην ομάδα αυτά που ήθελα.



Σήμερα όμως, είμαι πολύ ευτυχισμένος και περήφανος για τον εαυτό μου, γιατί κατάφερα να μπω απέναντι σε αυτή την ίδια ομάδα και να ανοίξω το σκορ, βοηθώντας την ομάδα και κάνοντας τους οπαδούς μας ευτυχισμένους. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο.



Η αλήθεια είναι πως ήμουν στην καλύτερη θέση εκείνη τη στιγμή. Σκέφτηκα πως αν πάρω την μπάλα, θα έρθει η στιγμή που θα μπει το γκολ κι έτσι έγινε και το γκολ μπήκε. Δεν είναι έκπληξη, κανείς δεν είναι έκπληκτος, ούτε καν εγώ και να περιμένετε περισσότερα από όσα φαντάζεστε».

Για το πόσο περίμενε το γκολ:

«Εννέα μήνες δουλεύω γι’ αυτό. Θέλω να γίνω καλύτερος από πριν. Αυτή τη στιγμή μπορεί να μην είμαι ακόμη στο 100%, όμως δουλεύω και είμαι σίγουρος ότι θα γίνω ο καλύτερος από πριν.



Επίσης, θέλω να δηλώσω ότι αυτόν τον σύλλογο τον αγαπώ πραγματικά. Τον λατρεύω και θα μπορούσα να κάνω τα πάντα γι’ αυτόν. Θα μπορούσα να πεθάνω γι’ αυτόν. Νιώθω τόσο πολύ ευγνώμων για τη στήριξα που είχα αυτούς τους εννέα μήνες.



Όταν δεν μπορούσα να περπατήσω καν καλά-καλά μετά το χειρουργείο. Με στήριξαν πολύ ο πρόεδρος, ο κ. Μαρινάκης, όλοι οι συμπαίκτες μου κι όλος ο κόσμος, που πάντα με στήριζαν, με χαιρετούσαν έξω από το γήπεδο και μου ζητούσαν πράγματα.



Όταν λοιπόν, κάποιος σου φέρεται σαν να είσαι βασιλιάς, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ανταποδώσεις. Ήρθε η στιγμή τώρα να ανταποδώσω. Έτσι έχω μεγαλώσει, έτσι έχω μάθει από τον πατέρα μου, να είμαι ευγνώμων και να είμαι εδώ πανέτοιμος, να πιέζω συνεχώς τον εαυτό μου να γίνω όσο καλύτερος γίνεται για να μπορώ να ανταποδώσω στους οπαδούς μας, στον κόσμο, στους συμπαίκτες μου και σ’ όλο αυτόν τον σύλλογο που λατρεύω όλη αυτή τη στήριξη που έχω λάβει.



Είμαι ευγνώμων και θέλω να δηλώσω πως λατρεύω τον Ολυμπιακό».

Δείτε παρακάτω τις δηλώσεις του Γιουσούφ Γιαζίτσι: