ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ ισοβαθμούν στην κορυφή της Stoiximan Super League. Για ποιον λόγο έχει πλεονέκτημα ο «Δικέφαλος του Βορρά»;

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Κηφισιάς στη Νίκαια (04/03, 1-4), στο εξ αναβολής παιχνίδι για την 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Κάπως έτσι, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έφτασε τους 53 βαθμούς και έπιασε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, με τις τρεις ομάδες να ισοβαθμούν τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε της κανονικής περιόδου.

Πώς διαμορφώνεται, όμως, η κατάσταση στο «ρετιρέ» της βαθμολογίας, έπειτα από την τριπλή ισοβαθμία;

Το σχόλιο του Ραζβάν Λουτσέσκου για τα πέναλτι, στο Κηφισιά-ΠΑΟΚ Τι ανέφερε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, μετά το ματς απέναντι στην Κηφισιά, και πριν το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση, με τους Πειραιώτες να ακολουθούν στη δεύτερη και την «Ένωση» να είναι στην τρίτη.

Ο λόγος αφορά τα κριτήρια ισοβαθμίας μεταξύ των ομάδων, καθώς μετρούν οι βαθμοί που κατάφεραν να συγκεντρώσουν στις αναμετρήσουν που έχουν δώσει μεταξύ τους.

Έτσι λοιπόν, ο «Δικέφαλος του Βορρά» είναι πρώτος, αφού σε αυτή τη «μάχη» έχει επτά βαθμούς, με τον Ολυμπιακό να μετρά τέσσερις και την ΑΕΚ δύο.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα στα παιχνίδια μεταξύ ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού και ΑΕΚ:

6η αγωνιστική: ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1

7η αγωνιστική: ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 0-2

8η αγωνιστική: Ολυμπιακός-ΑΕΚ 2-0

19η αγωνιστική: ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-1

21η αγωνιστική: ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 0-0

24η αγωνιστική: Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 08/03

Η βαθμολογία της Stoiximan Super League:

Αναλυτικά, τα κριτήρια ισοβαθμίας:

1.Το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες.

2.Τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες.

3.Τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

4.Την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

5.Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

6.Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

7.Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.