Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας «άλλαξε» και ο ΠΑΟΚ κερδίζει όλο και περισσότερα στοιχεία από το παιχνίδι του.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει εξελιχθεί σε έναν από τους απόλυτους πρωταγωνιστές για τον ΠΑΟΚ, στη φετινή σεζόν.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αποτελεί τον πιο επικίνδυνο ποδοσφαιριστή του «Δικεφάλου του Βορρά», γι’ αυτό και η απουσία του στο επόμενο διάστημα, θα είναι δίχως αμφιβολία ένα πολύ σημαντικό πλήγμα.

Παρ’ όλα αυτά, για να φτάσει μέχρι το συγκεκριμένο σημείο, χρειάστηκε να βελτιώσει αρκετά πράγματα, συγκριτικά με όσα παρουσίασε στο πρωτάθλημα της περασμένης σεζόν.

Αρχικά, έως τώρα, στις πρώτες 10 αγωνιστικές της Stoiximan Super League (σ.σ. έχει παίξει σε 8 ματς), ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει σκοράρει σε 3 περιπτώσεις, ενώ μοιρασε και 1 ασίστ.

Συνολικά, έχει πατήσει στο χορτάρι για 610 λεπτά. Αναλογικά, λοιπόν, ο νεαρός μεσοεπιθετικός έχει ένα γκολ/ασίστ, ανά 152.5 λεπτά, που αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η αντίστοιχη αναλογία της περασμένης σεζόν, «έγραφε» ένα γκολ/ασίστ, ανά 299 λεπτά συμμετοχής! Η διαφορά είναι σίγουρα εντυπωσιακή για τον Κωνσταντέλια, με τον Έλληνα διεθνή να τελειώνει το περσινό πρωτάθλημα με 29 ματς και 7 γκολ.

Ωστόσο, η παρουσία του στον φετινό ΠΑΟΚ είναι κομβική, διότι έχουν βελτιωθεί κι άλλοι αριθμοί του, που αφορούν το «χτίσιμο» του επιθετικού παιχνιδιού της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Πλέον, μετατρέπει σε γκολ το 21% των τελικών προσπάθειών που αναλαμβάνει, σε αντίθεση με το 11% που μετρούσε πέρυσι. Παράλληλα, θέλει περισσότερο την μπάλα στα πόδια του (56.4 επαφές φέτος, 45.9 πέρυσι), ενώ «φτιάχνει» και περισσότερες φάσεις, με 1.4 πάσες-κλειδιά ανά ματς (1 πέρυσι κατά μέσο όρο).

Στα αξιοσημείωτα είναι και οι ακριβείς πάσες που έχει σε κάθε ματς, καθώς μετρά κατά μέσο όρο 30 (85%), έναντι των 24 (83%), που είχε στο πρωτάθλημα της περασμένης σεζόν.

Γίνεται αντιληπτό πως ο Κωνσταντέλιας έχει βελτιώσει κομβικά στοιχεία στον επιθετικό τομέα. Άλλα περισσότερα, άλλα σε μικρότερο βαθμό, όμως η διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα είναι εμφανής. Και γι’ αυτό, φέτος πρόκειται για έναν εντελώς διαφορετικό «Κωνσταντέλια» για τον ΠΑΟΚ.