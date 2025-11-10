Τι ανέφερε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου, μετά το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ (09/11).

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είχε σαφή παράπονα από τις διαιτητικές αποφάσεις στο Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, σε μαρκαρίσματα που δέχθηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

«Σήμερα έγιναν πράγματα εκτός κανονισμών» ανέφερε χαρακτηριστικά. Υπενθυμίζεται πως ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 75ο λεπτό, με τον Λούκα Ιβάνουσετς να τον αντικαθιστά.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, ο Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε -μεταξύ άλλων- στις διαιτητικές αποφάσεις, αλλά κυρίως, για τα μαρκαρίσματα που δέχθηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, τονίζοντας:

«Σήμερα έγιναν πράγματα εκτός κανονισμών. Αυτό είναι δουλειά των διαιτητών: το να προστατεύουν αυτούς τους παίκτες, όπως ο Κωνσταντέλιας. Σε αρκετά μαρκαρίσματα των παικτών του αντιπάλου στον Κωνσταντέλια ο διαιτητής δεν έδειξε κίτρινη κάρτα».

Όσον αφορά το μέγεθος του τραυματισμού, με βάση τα έως τώρα γνωστά δεδομένα, απάντησε: «Δεν έχουμε ακόμα πλήρη εικόνα για τον τραυματισμό. Θα αξιολογηθεί και ελπίζω να είναι κάτι μικρό που απλά του στέρησε τη συμμετοχή στο υπόλοιπο του ματς. Μπορείτε να συνειδητοποιήσετε παίζοντας τόσο συνεχόμενα παιχνίδια και κερδίζοντας, μπορεί να υπάρξει μία μέρα, που έστω στην αρχή μπορεί να μην πάει κάτι καλά; Παίζουμε όλη αυτή την περίοδο. Δεν αρχίσαμε τον αγώνα. Με όλο το σεβασμό στον Παναθηναϊκό, δεν ήμασταν στο ματς στο πρώτο ημίχρονο. Χωρίς ένταση, χωρίς μαχητικότητα, επιθετικότητα και αποφασιστικότητα για να κάνουμε τις κινήσεις που ξέρουμε. Αυτό μας κόστισε.

Είναι φανερό ότι μας έλλειπαν οι αντιδράσεις μας. Το πρώτο γκολ έρχεται από ένα δικό μας πλάγιο που καταλήγει στην πλάτη της άμυνας μας και καταλήγει σε γκολ. Το δεύτερο γκολ έρχεται από ένα πλάγιο του Παναθηναϊκού σε μία φάση που αντιδρούμε συνήθως τελείως διαφορετικά. Τα πράγματα και οι αντιδράσεις δεν πήγαιναν όπως τα θέλαμε. Πολλοί παίκτες στην ίδια μέρα με πολύ κακά επίπεδα πνευματικής ενέργειας, κάτι που μας κόστισε. Στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Μετά το σοκ που δεχτήκαμε, αντιδράσαμε. Σκοράραμε με τον ‘Ντέλια’, πιέσαμε όπως θέλαμε να το κάνουμε. Με διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού, με… χαρά, να παλέψουμε κάτι που δεν κάναμε στο πρώτο ημίχρονο».

Τέλος, σε ερώτηση για το χρονικό σημείο που έρχεται η διακοπή των εθνικών πρωταθλημάτων για τον ΠΑΟΚ, ανέφερε:

«Σίγουρα η διακοπή είναι ευπρόσδεκτη για εμάς τώρα. Κάποιες φορές παίρνεις πίσω την πνευματική ενέργεια με μία ήττα. Κάθε νίκη σε φέρνει πιο κοντά σε μία… ήττα. Ο ενθουσιασμός είναι υψηλός, η πνευματική ενέργεια όχι. Δυστυχώς για μας χάσαμε το πρώτο ημίχρονο».