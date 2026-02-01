Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ιταλία, ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα είναι έτοιμος να επιστρέψει στη Ιταλία.

Ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα, έπειτα από ένα 6μηνο στον Ολυμπιακό, ετοιμάζεται για την επιστροφή του στην Ιταλία, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας.

Οι Πειραιώτες απέκτησαν τον 28χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ το περασμένο καλοκαίρι, καταβάλλοντας στην Κόμο το ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ.

Gabriel #Strefezza is ready to leave #OlympiacosFC on loan with the option to buy. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 1, 2026

Παρ΄ όλα αυτά, δεν κατάφερε να πείσει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τις εμφανίσεις τους.

Μέχρι στιγμής, ο Στρεφέτσα έχει αγωνιστεί σε 21 ματς, σε Stoiximan Super League, Champions League, Κύπελλο Ελλάδας Betsson και Σούπερ Καπ, με απολογισμό 1 γκολ και 5 ασίστ.

Έπειτα από την απόκτηση του Αντρέ Λουίζ, λοιπόν, ο 28χρονος φαίνεται πως βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στην Ιταλία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται από τους έγκυρους Νικολό Σκίρα και Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο Ολυμπιακός αναμένεται να παραχωρήσει τον Στρεφέτσα με τη μορφή δανεισμού σε ιταλική ομάδα.

Μάλιστα, όπως τονίζει ο πρώτος, στη συμφωνία αναμένεται να συμπεριληφθεί και οψιόν αγοράς. Από την άλλη, ο Ντι Μάρτζιο αναφέρει πως η ομάδα που προκρίνεται για την απόκτησή του είναι η Πάρμα.