Γνωστοί έγιναν οι ποδοσφαιριστές, που ξεκινούν για τον ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση με τον Ατρόμητο (14/12, 18:00) για την 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

O ΠΑΟΚ «δοκιμάζεται» στο Περιστέρι για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα βρει απέναντί της τον Ατρόμητο (14/12, 18:00), σε ένα ματς με πολύ ενδιαφέρον.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες της αναμέτρησης.

Οι πέντε απουσίες του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ατρόμητο Ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα κληθεί στο Ατρόμητος-ΠΑΟΚ (14/12, 18:00) να διαχειριστεί την απουσία πέντε παικτών που δεν «μπήκαν» στην αποστολή.

Για τον ΠΑΟΚ κάτω από την εστία θα είναι ο Γίρι Παβλένκα. Δεξιά καια αριστερά στην άμυνα θα παίξουν οι Τζόντζο Κένι και Γκρεγκ Τέιλορ, ενώ στα στόπερ θα είναι οι Τόμας Κεντζόρια και Αλεσάντρο Μπιάνκο.

Στα χαφ θα είναι οι Σουαλιχό Μεϊτέ και Αλεσάντρο Μπιάνκο, ενώ στο «10» ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Στα εξτρέμ θα παίξουν οι Τάισον και Κίριλ Ντεσπόντοφ ενώ στην κορυφή θα είναι ο Φέντορ Τσάλοφ.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Βολιάκο, Μπιάνκο, Τέιλορ, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Τσάλοφ.

Στον πάγκο θα είναι οι: Tσιφτσής, Γκουγκεσασβίλι, Τσοπούρογλου, Θυμιάνης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Καμαρά, Ιβανούσετς, Μπέρδος, Χατσίδης, Μύθου.

Την ίδια ώρα, ο Ατρόμητος θα ξεκινήσει με τους: Xουτεσιώτη, Κίνι, Σταυρόπουλο, Μανσούρ, Ούρονεν, Μοτουσαμί, Τσιγγάρα, Μίχορλ, Μπάκου, Γιουμπιτάνα, Τσαντίλα.

Στον πάγκο θα είναι οι: Aθανασίου, Κοσέλεφ, Καραμάνης, Οζέγκοβιτς, Φαν Βέερτ, Μουντές, Παλμεζάνο, Παπαδόπουλος, Αμπαρτζίδης, Γκαρθία, Μπάτος, Τζοβάρας.